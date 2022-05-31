Третє покоління Dacia / Renault Duster буде випущено на ринок восени 2024 року і технічно суттєво зміниться.

Автомобіль буде побудований на платформі CMF-B, на якій створені Sandero та Jogger нового покоління. Однак чи буде повнопривідна версія Duster, поки що невідомо.

Зовнішній стиль майбутнього Duster вже розсекречений завдяки патентним малюнкам – автомобіль буде схожим на семимісний Bigster, який очікується в 2025 році.

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Повнопривідна версія має бути, адже багато хто з власників купує Duster саме за визначні позашляхові властивості. Однак це не буде механічна трансмісія з редуктором, а повністю електрична система. Тобто інженери встановили на задню вісь невеликий електродвигун, який буде керувати колесами, щоб забезпечити додаткове зчеплення з дорогою під час складних дорожніх умов. Подібне технічне рішення буде на малих позашляховиках від Stellantis, які будуть випущені з 2023 року: Jeep Renegade та Alfa Romeo Brennero.

Двигун нового Duster може бути бензиновим 1,3 л на 130 або 150 к.с., з автоматичними коробками передач EDC. А от дизеля на новому Duster. Напевне, вже не буде. Замість нього встановлюватимуть гібридний двигун 1,6 E-Tech, який також встановлюватимуть на Jogger у 2023 році.

Через нові технології Duster хоч і залишиться найдешевшим позашляховиком на ринку, але все ж стане трохи дорожчим.