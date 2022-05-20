Cвітова прем’єра нового концепт-кару Scénic Vision відбулася на саміті ChangeNOW в Парижі 19 травня 2022 року. Він – відображення наміру зробити автомобіль вуглецево-нейтральним протягом всього строку експлуатації.

Renault стверджує, що з новим концептом пише нову главу своєї історії. Зовні він має обриси майбутнього повністю електричного сімейного автомобіля марки Renault. А всередині він запрошує до подорожі в майбутнє, де технології й інновації працюватимуть на благо стабільнішого і екологічно безпечнішого світу.

“Це перший концепт-кар, який якнайповніше втілює нову Екологічно-соціально-управлінську стратегію Renault та три її головні принципи: екологічність, безпека, інклюзивність.

Ми назвали його Scénic Vision: Scénic, як наше знамените “авто для життя”, і Vision, тому що він відповідає новим очікуванням людей,” – говорить Лука де Мео, виконавчий директор Групи і бренду Renault.

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Основні ознаки нового концепта:

Еко-конструкція: перероблені матеріали складають понад 70%, а ті, що можна переробляти – 95%.

перероблені матеріали складають понад 70%, а ті, що можна переробляти – 95%. Гібридний електро-водневий силовий агрегат потребує менше часу на підзарядку і зменшує вуглецевий вплив на довкілля, в тому числі від акумулятора.

потребує менше часу на підзарядку і зменшує вуглецевий вплив на довкілля, в тому числі від акумулятора. Виробництво і експлуатація Renault Scénic Vision мають нульовий рівень викидів в атмосферу, а вуглецевий вплив на довкілля на 75% менший за вплив від виробництва і експлуатації звичайного акумуляторного електромобіля.

Renault Scénic Vision мають нульовий рівень викидів в атмосферу, а вуглецевий вплив на довкілля на 75% менший за вплив від виробництва і експлуатації звичайного акумуляторного електромобіля. Технології підвищують безпеку водія і пасажирів й зменшують кількість аварій на 70%.

й зменшують кількість аварій на 70%. Конструкція цього концепт-кару також відображає бажання його творців створити унікальне, доступне і зручне для всіх авто.

Дизайн

Концепт-кар Scénic Vision є справжнім втіленням “Нової хвилі” Renault – результатом ретельної дизайнерської роботи та сміливих естетичних рішень. Зовнішні форми задають стиль нової сімейної моделі, що з’явиться на ринку у 2024 р. Дизайн інтер’єру є далекоглядною розвідкою майбутніх інтер’єрів Renault.

Гібридний електро-водневий силовий агрегат є яскравим відображенням прагнення Renault знаходити рішення для всіх видів експлуатації і частиною бачення перспектив після 2030 р. Цей дизайн відкриває шлях у майбутнє, в якому автомобілі і люди діють разом задля спільних цінностей.

Еко-конструкція

• Автомобіль на 70% складається з перероблених матеріалів; 95% матеріалів, включно з акумулятором, можна переробляти.

• Підлога виробляється з перероблених і спресованих пластикових відходів (пляшки, труби тощо). 30% пластику в автомобілі – органічного походження. Фурнітура вироблена з переробленого вуглецю, що використовувався в авіації.

• Замкнуті цикли працюють із такими стратегічними матеріалами, як платина, мідь, алюміній, сталь, а також мінералами, що використовуються в акумуляторах.

• Покришки виробляє компанія, що є членом GNSPR – Глобальної платформи екологічного виробництва і використання гуми, і відповідально ставиться до довкілля і прав людини.



• Замість натуральної шкіри використовується поліестер з низьким вмістом вуглецю, на 100% вироблений з вторинної сировини.

• Паливний бак зроблено з карбонового волокна, що виробляється з макулатури.

Краща якість повітря

Всередині : Фільтр, розміщений у водійських дверцятах, фільтрує повітря, що надходить іззовні, покращуючи його якість.

: Фільтр, розміщений у водійських дверцятах, фільтрує повітря, що надходить іззовні, покращуючи його якість. Ззовні: Чорні пігменти фарби отримують із часток, що є в атмосфері; фарба без синтетичного пігменту сприяє покращенню якості повітря.

Найкраще від електрики і водню

Технологія H2-Tech: гібридний автомобіль з енергоблоком потужністю 16кВт. H2-Tech базується на технології «range extender» (збільшений кілометраж), завдяки якій автомобіль з удвічі легшим акумулятором покриває ту ж саму відстань, і таким чином сприяє зменшенню вуглецевих викидів від неелектричного силового агрегату. Хоча це рішення передбачається для пасажирського автомобіля, Група Renault, через компанію Hyvia (спільне підприємство з Plug Power) вже пропонує водневі рішення для легких комерційних автомобілів.

Від 2030 р., коли мережа водневих АЗС достатньо збільшиться, можна буде проїхати відстань до 800 км – наприклад, 750 км від Парижа до Марселя, не зупиняючись для підзарядки акумулятора. Треба лише зупинитись на 5 або й менше хвилин, щоб заправити водень.

Вуглецеві викиди в процесі виробництва цього автомобіля на 75% менші за викиди в процесі виробництва такого електромобіля, як Megane E-Tech Еlectric. На виготовлення його акумулятора йде на 60% менше вуглецю завдяки замкнутим циклам, використанню мінералів з низьким вмістом вуглецю і альтернативним джерелам енергії.

Безпека

Система камер спереду автомобіля збільшує кут огляду водія на 24% шляхом передачі зображення найближчого оточення на екран, що розташований на панелі. В результаті огляд через вітрове скло збільшено до 180°, а капот здається прозорим.

Інтерфейс-програма оцінки ризиків допомагає передбачати раптові аварійні ситуації. Вона компенсує можливу неуважність водія і дає персональні поради, вдосконалюючи водійські навички. Цей інтерфейс також дає персональні поради щодо здоров’я водія, аналізуючи дані з камер і під’єднаних датчиків всередині салону (пульс, ступінь втоми тощо).

Автомобіль, підлаштований під користувача

Система розпізнавання облич дозволяє відкривати дверцята і коригувати налаштування за профілем водія. Ця система також надає можливість адаптувати умови водіння в разі інвалідності.

Кожне сидіння обладнане мікрофонами і динаміками для створення власної звукової атмосфери (радіо, hi-fi, голосовий помічник) і водночас для оптимального спілкування в салоні. Передача голосів пасажирів і водія з підсиленням, за потреби, гучності сприяє спілкуванню між людьми в салоні, особливо якщо серед них є людина з вадами слуху.

Відсутність стійки між дверцятами і пласка підлога полегшують доступ для людей з обмеженою рухливістю.

Технічні параметри Renault Scénic Vision Габарити (д/ш/в), мм 4 490 / 1 900 / 1 590 Колісна база, мм 2 835 Покришки 235/45 R21 Силовий агрегат електрично-водневий гібрид, двигун – синхронний двигун 160 кВт з електричним збудженням Паливний бак 16 кВт Акумулятор 40 кВт/год Вага 1 700 кг

ПРО RENAULT

Renault – бренд мобільності, піонер електромобілів у Європі, завжди створювала інноваційні автомобілі. Маючи «Ренолюційний» стратегічний план, Renault став на шлях амбітних вартісних перетворень і рухається вперед, створюючи більш конкурентоздатні і збалансовані моделі електромобілів. Мета – втілити сучасність і новаторство в мобільних технологіях і послугах та інших сферах.