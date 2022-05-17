Група Renault підписала угоди про продаж заводу Renault в Москві та контрольного пакету акцій АВТОВАЗу.

Рада директорів Групи Renault одноголосно схвалила підписання угод про продаж 100% акцій Групи Renault компанії “Renault Росія” компанії “Москва-Сіті” та її 67,69% акцій “АВТОВАЗ” НАМІ (Центральному науково-дослідному автомобільному й автомоторному інституту).

Закриття цих операцій не має жодних додаткових умов, і всі необхідні дозволи були отримані, повідомляють з Франції.

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Угода передбачає можливість для Групи Renault викупити свою частку в АВТОВАЗі, яку можна здійснити в будь-який час протягом наступних 6 років.

“Сьогодні ми прийняли складне, але необхідне рішення, і ми робимо відповідальний вибір щодо наших 45 000 співробітників у Росії, зберігаючи при цьому результативність Групи та нашу можливість повернутися в країну в майбутньому, в іншому контексті. Я переконаний у здатності Групи Renault ще більше прискорити свою трансформацію та перевищити свої середньострокові цілі”, – сказав Лука де Мео, генеральний директор Групи Renault.

Як було оголошено 23 березня, безготівкове коригування, що становить облікову вартість консолідованих нематеріальних активів, основних засобів та гудвілу Групи в Росії має бути відображено в результатах першого півріччя 2022 року. Станом на 31 грудня 2021 року ця вартість становила 2,195 млн євро. Відповідно, російські операції будуть деконсолідовані в консолідованій фінансовій звітності Групи Renault за шестимісячний період, який спливає 30 червня 2022 року, і обліковуватиметься як припинена діяльність відповідно до вимог МСФЗ 5 (IFRS 5).