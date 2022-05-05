Російський автозавод зупинився "на відпустку" через нестачу імпортних компонентів.

Першу половину травня російське підприємство АвтоВАЗ перебуватиме у простої. Виробництво зупинено з 4 до 6 травня, а також з 11 до 13 травня.

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При цьому поки що неясно, чи запрацюють конвеєри в понеділок, 16 травня. Причина простою все та ж — відсутність імпортних електронних компонентів для виробництва автомобілів. У період простою для працівників буде організовано тимчасові роботи.

Нагадаємо, у березні АвтоВАЗ пропрацював лише кілька днів, а з 4 по 24 квітня перебував у корпоративній відпустці. Передбачалося, що за час відпустки буде накопичено необхідні запаси електронних компонентів. Робота заводів у Тольятті та Іжевську дійсно відновилася 25 квітня, було запущено виробництво майже всіх моделей (включно з Renault), проте до початку травня запаси комплектуючих знову закінчилися.

Подальший режим роботи поки неясний, при цьому ще в березні було оголошено, що з 6 червня "АвтоВАЗ" перейде з п'ятиденного робочого тижня на чотириденний.