Зупинені конвеєри на всіх виробничих потужностях в Тольятті та Іжевську

Після короткочасного старту виробництва кількох моделей російський автогігант "АвтоВАЗ" знову зупинив конвеєри. Причому тепер надовго, а можливо – й назавжди.

За оптимістичними сподіваннями росіян, режим простою триватиме як мінімум до кінця цього робочого тижня, а з 28 березня робота на одній зі складальних ліній може бути відновлена (на який саме поки що невідомо). Наступного тижня, з 4 квітня, працівників АвтоВАЗу примусово відправлять у відпустку, яку перенесли з літа.

За цей час рашисти розраховують накопичити необхідні комплектуючі для стабільнішої роботи. Хоча звідки вони їх візьмуть за умов повної блокади комплектуючих з розвинутих країн – невідомо. Можливо, підсоблять китайські "товариші".

Нагадаємо, що Renault запустив конвеєри в Москві на три дні

Виробництво російського автогіганта було запущене всього на два дні, на які вистачило комплектуючих – 21 та 22 березня. Причому складали не всі моделі, а лише деякі - Lada XRay, Largus, Renault Logan та Sandero.

Найбільше АвтоВАЗу не вистачає електронних компонентів для антиблокувальної системи гальм та системи стабілізації, які постачала німецька компанія Bosch. Після вторгнення росії в Україну компанія відмовилась постачати в мордор свою продукцію.