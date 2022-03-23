Французький автовиробник Renault оголошує про 3-денне повернення до виробництва в Москві.

Вчорашнє рішення французького автовиробника Renault відновити виробництво на своєму московському заводі сколихнуло українську громадськість. Однак це рішення виявилось не остаточним, конвеєр запустили поки що лише на три дні, повідомив CNN у вівторок речник групи Рі Ямане.

“Renault Russia підтвердила перезапуск [виробництва] у понеділок, але лише на три дні”, — сказав Ямане. Вона відмовилася надати більше деталей.

Раніше, 28 лютого Renault припинив виробництво після вторгнення Росії в Україну.

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Росія була ключовою частиною глобальної імперії Renault до початку війни – в минулому році разом з “АвтоВАЗом” там було продано 482 264 автомобілів. Для Renault росія була другим ринком після домашнього.

Згідно з даними Паризької фондової біржі, ціна акцій Renault впала більш ніж на 26% після того, як Росія почала вторгнення 24 лютого.

Французька держава є найбільшим акціонером Renault, володіючи 15,01% акцій на кінець 2020 року, згідно з даними групи.