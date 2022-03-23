Французский автопроизводитель Renault объявляет о 3-дневном возвращении к производству в Москве.

Вчерашнее решение французского автопроизводителя Renault возобновить производство на своем московском заводе всколыхнуло украинскую общественность. Однако это решение оказалось не окончательным, конвейер запустили пока только на три дня, сообщил CNN во вторник спикер группы Ри Ямане.

"Renault Russia подтвердила перезапуск [производства] в понедельник, но только на три дня", – сказал Ямане. Она отказалась предоставить больше деталей.

Ранее 28 февраля Renault прекратил производство после вторжения России в Украину.

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Россия была ключевой частью глобальной империи Renault до начала войны – в прошлом году вместе с АвтоВАЗом там было продано 482 264 автомобилей. Для Renault Россия была вторым рынком после домашнего.

Согласно данным Парижской фондовой биржи, цена акций Renault упала более чем на 26% после того, как Россия начала вторжение 24 февраля.

Французское государство является крупнейшим акционером Renault, владея 15,01% акций к концу 2020 года, согласно данным группы.