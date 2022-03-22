Французький автовиробник Renault 21 березня запустив конвеєр автозаводу в Москві.

Минулого місяця Renault припинив виробництво на заводі, посилаючись на логістичні проблеми після вторгнення в Україну. У The Guardian вважають, що рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером.

Нагадаємо, що АвтоВАЗ також спробував випускати кілька моделей авто

Окрім заводу в Москві, Renault з кінця 2016 року володіє контрольними двома третинами акцій російського автовиробника “АвтоВАЗ”. Це означає, що компанія має більші операції в країні, ніж більшість інших європейських конкурентів. Загалом на російських автозаводах, пов’язаних з Renault, працює з 40 тис. місцевих працівників.

Довідка Авто24

Завод у Москві випускає моделі Renault Akrana i Duster. До війни звідси надходили машинокомплекти на Запорізький автозавод, де великовузловим методом складали Renault Akrana.