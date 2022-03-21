Завод "АвтоВАЗ" перестав приймати заявки від дилерів та почав спрощувати конструкцію своїх машин – видаляти з них електроніку та ABS.

Через відсутність імпортних комплектуючих російський автогігант "АвтоВАЗ" більше простоює, аніж працює. На днях керівництво заводу заявило про відмову від дилерських замовлень на травень через неможливість виконати березневі та квітневі.

Завод зупиниться "на канікули" з 4 по 24 квітня. Це поки що. Насправді невідомо, чи почнеться випуск після цієї дати.

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З 21 квітня завод на кілька днів запустить конвеєри в Іжевську для складання кількох десятків Lada Vesta та Renault Largus. Однак на більше росіяни без імпортних комплектуючих неспроможні. Навіть найпростіші моделі Niva та Granta не випускають на заводі вже кілька тижнів.

Місцеві конструктори думають, як зробити з машин, які раніше суттєво доопрацювали французькі співвласники заводу, радянські "Жигулі". Вони намагаються витягнути з них електричні блоки, зокрема систему ABS. Втім, це можливо лише для двох застарілих моделей, які по суті є модернізованими радянськими моделями – Lada Granta та Niva Legend. Для більш сучасних автомобілів на платформі B0 (XRay, Largus, Logan та Sandero), а також для Lada Vesta варіант без ABS не передбачений у принципі.

Про інші електронні компоненти нема й мови. Не за горами – повернення до карбюраторів замість інжекторних систем живлення…

Натомість вартість усіх автомобілів на росії постійно зростає. За мільйон місцевих рублів, якщо пощастить, можна купити лише Niva та Granta. Все інше – в дефіциті та набагато дорожче. Нагадаємо, що лише куртка фюрера рашистів коштує півтора мільйони рублів.