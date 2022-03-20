Одні зупинили поставки нових авто в Україні, а ті, хто мав там заводи - ще й їх конвеєри. Залишились місцеві ГАЗ та УАЗ, але чи надовго?

Через економічні санкції, введені у відповідь на воєнну агресію проти України, постачання своїх автомобілів до Росії зупинили Volkswagen Group, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Rolls-Royce та низка інших компаній і корпорацій.

Зокрема, зупинено відвантаження автомобілів Suzuki із заводу Magyar Suzuki в Угорщині та постачання моделей Geely з Білорусі. Конвеєр заводу “БелДжи” має проблеми з поставками деталей.

Також зупинила постачання та заморозила локальне виробництво Toyota. Завод японської марки в Санкт-Петербурзі, що виробляє Toyota RAV4 і Camry, зупинився 4 березня 2022 року.

У списку зупинених – завод Nissan у Санкт-Петербурзі, Hyundai, заводи Renault у Москві та Тольятті (потужності АвтоВАЗу). Імпорт та експорт своєї продукції зупинив і альянс Stellantis, до якого належать чотирнадцять брендів: Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep та Ram.

Припинили свою діяльність у Росії виробники шин Bridgestone, Michelin, Continental і Pirelli. Це стосується як локального виробництва, так й імпорту. З нещодавнього часу недоступні росіянам та автозапчастини Bosch.