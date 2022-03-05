Toyota з великою турботою про безпеку українців спостерігає за подіями, що відбуваються в Україні, і сподівається на якомога швидше повернення до миру.

Компанія працює в Україні та Росії, тож пріоритетом японського автовиробника у подоланні цієї кризи є забезпечення безпеки всіх членів нашої команди, співробітників дилерів і партнерів.

Тойота Мотор також стежить за глобальними подіями й ухвалить необхідні рішення у разі потреби.

Наразі бізнес-статус європейських операцій Toyota виглядає наступним чином:

“Тойота Мотор Росія” припинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі з 4 березня і припинила імпорт автомобілів;

інші операції на решті території Європи не зазнають впливу.

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Філії Toyota в країнах, що межують з Україною, уже вжили конкретних заходів для підтримки українських працівників і їхніх сімей. Зокрема, компанія сприяє перевезенню близьких членів сімей своїх співробітників з України в інші місця з наданням житла, харчування та іншої підтримки для задоволення їхніх потреб.

Планується подальша гуманітарна підтримка, про яку буде повідомлено згодом.