Запчастини до всюдиходів Шерп більше не будуть вироблятись у Росії.

Український бізнесмен Володимир Школьник повідомив, що його компанія відмовилася від виробництва в Росії.

Читайте також: Коли і як водію треба виконувати вимоги військового регулювальника

"Відповідаючи на багато питань повідомляю, що з 25 лютого ми відкликали всі патенти та ліцензії на складання в Росії всюдиходів Шерп", - повідомив Володимир Школьник

Раніше всюдиходи Шерп вироблялись на двох заводах: один у Києві інший у Санкт-Петербурзі. Відкликання патентів означає припинення виробництва комплектуючих.

"Нашого виробництва там нема вже багато років. Ми просто давали місцевим компаніям ліцензії, з 25 лютого це в минулому", - повідомив голова Шерп.

Всюдиходи "Шерп" використовує МНС Росії, ДСНС України та МНС Білорусі, ПАТ "Газпром", структури ООН, вони поставляються до США, Канади, Індії та низки інших країн.