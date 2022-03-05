Запчасти к вездеходам Шерп больше не будут производиться в России.

Украинский бизнесмен Владимир Школьник сообщил, что компания отказалась от производства в России.

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"Отвечая на многие вопросы сообщаю, что с 25 февраля мы отозвали все патенты и лицензии на сборку в России вездеходов Шерп", – сообщил Владимир Школьник

Раньше вездеходы Шерп производились на двух заводах: один в Киеве другой в Санкт-Петербурге. Отзыв патентов означает прекращение производства комплектующих.

"Нашего производства там нет уже много лет. Мы просто давали местным компаниям лицензии, с 25 февраля это в прошлом", – сообщил глава Шерп.

Вездеходы "Шерп" использует МЧС России, ГСЧС Украины и МЧС Беларуси, ПАО "Газпром", структуры ООН, они поставляются в США, Канаду, Индию и ряд других стран.