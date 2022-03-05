Во время военных действий транспортный поток могут регулировать не только полицейские, но и военные.
Правила дорожного движения Украины предусматривают, что работники военной инспекции безопасности дорожного движения приравниваются к полицейским-регулировщикам (п.1.10 ПДД). Поэтому водителям следует выполнять все жесты, которые выдают такие служащие. При этом работник военной инспекции должен иметь соответствующее удостоверение и нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом или светоотражателем, красный фонарь или флажок. Также надо, чтобы они были в форме.
Сигналы водителям военные регулировщики подают жезлом, рукой или светоотражателем. Для привлечения внимания могут использовать свисток. При этом жезл используется полицейскими и работниками подразделений военной инспекции безопасности дорожного движения только для регулирования дорожного движения.
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Выполнять все команды военного регулировщика надо быстро и четко, беспрекословно.
Напомним жесты регулировщика:
Рука поднята вверх:
движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
Правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – во всех направлениях;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.