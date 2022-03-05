Під час воєнних дій транспортний потік можуть регулювати не лише поліцейські, але й військові.

Правила дорожнього руху Україні передбачають, що працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху прирівнюються до поліцейських-регулювальників (п.1.10 ПДР). Тому водіям слід виконувати усі жести, які видають такі службовці. При цьому працівник військової інспекції повинен мати відповідне посвідчення та нарукавну пов’язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець. Також треба, щоб вони були у формі.

Сигнали водіям військові регулювальники подають жезлом, рукою або світлоповертачем. Для привертання уваги можуть використовувати свисток. При цьому жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху.

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Виконувати всі команди військового регулювальника треба швидко й чітко, беззаперечно.

Нагадаємо жести регулювальника:

Рука піднята вгору:

рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Права рука витягнута вперед: