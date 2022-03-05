Toyota с большой заботой о безопасности украинцев наблюдает за происходящими в Украине событиями и надеется на как можно скорее возвращение к миру.

Компания работает в Украине и России, поэтому приоритетом японского автопроизводителя в преодолении этого кризиса является обеспечение безопасности всех членов нашей команды, сотрудников дилеров и партнеров.

Тойота Мотор также следит за глобальными событиями и примет необходимые решения в случае необходимости.

В настоящее время бизнес-статус европейских операций Toyota выглядит следующим образом:

"Тойота Мотор Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге с 4 марта и прекратила импорт автомобилей;

другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния.

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Филиалы Toyota в странах, граничащих с Украиной, уже приняли конкретные меры для поддержки украинских работников и их семей. В частности, компания способствует перевозке близких членов семей своих сотрудников из Украины в другие города с предоставлением жилья, питания и другой поддержки для удовлетворения их потребностей.

Планируется дальнейшая гуманитарная поддержка, о которой будет сообщено впоследствии.