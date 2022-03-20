Одни остановили поставки новых авто в Украине, а те, у кого были заводы - еще и их конвейеры. Остались местные ГАЗ и УАЗ, но надолго ли?

Из-за экономических санкций, введенных в ответ на военную агрессию против Украины, поставки своих автомобилей в Россию остановили Volkswagen Group, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Rolls-Royce и ряд других компаний и корпораций.

В частности, приостановлены отгрузки автомобилей Suzuki с завода Magyar Suzuki в Венгрии и поставки моделей Geely из Беларуси. Конвейер завода "БелДжи" испытывает проблемы с поставками деталей.

Также остановила поставки и заморозила локальное производство Toyota. Завод японской марки в Санкт-Петербурге, производящий Toyota RAV4 и Camry, остановился 4 марта 2022 года.

В списке остановленных завод Nissan в Санкт-Петербурге, Hyundai, заводы Renault в Москве и Тольятти (мощности АвтоВАЗа). Импорт и экспорт своей продукции приостановил и альянс Stellantis, в который входят четырнадцать брендов: Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep и Ram.

Прекратили свою деятельность в России производители шин Bridgestone, Michelin, Continental и Pirelli. Это касается как локального производства, так импорта. С недавних пор недоступны россиянам и автозапчасти Bosch.