Один із найбільших світових виробників шин, італійська компанія Pirelli, оголосила про призупинення діяльності в Росії.

Про це сказано у офіційній заяві компанії.

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"Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників", – наголосили у компанії за підсумками засідання ради директорів.

Нагадаємо, що раніше Michelin голосив про згортання виробництва та припинив постачання шин в Росії. Ще раніше конвеєр заводу у Росії зупинив Continental. Про закриття шинного виробництва в у країні-агресорі також оголосила фірма Bridgestone. Отже, станом на зараз з Росії вже пішли чотири топових шинних брендів світу.