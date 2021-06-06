Автомобілі із новаторським силовим агрегатом бажано взувати в особливі шини – на те є як мінімум дві причини. Як обрати шини для електромобіля?

Електромобілям та гібридам потрібні особливі шини через кілька причин. Деякими з них не можна знехтувати, адже недаремно основним постачальником шин на складальний конвеєр електромобілів є один з преміальних шинних брендів.

Електромобілі зазвичай важчі, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння

Через обмежений пробіг на одній зарядці електромобілю бажано мати шини з якомога меншим опором коченню, щоб заощаджувати енергію акумуляторних батарей

Деякі електромобілі мають надзвичайно великий крутний момент при старті з місця, тому можливий надмірний знос протектора. Тому власникам важких преміальних електрокарів варто обирати найкращі моделі шин

Більшості власників електромобілів хотілося б збільшити запас ходу. Цьому сприяють спеціальні шини – енергозберігаючі

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Зрозуміло, що виробники електромобілів рекомендують користувачам конкретні розмірності шин, але власникам не завжди вдається безумовно дотримуватись цих інструкцій. Тож власникові “зеленого” авто дуже корисно знати правила підбору шин для електромобілів.

Активним власникам важких і потужних преміальних електрокарів варто обирати найкращі моделі шин

Отже, шини для електромобілів повинні відповідати таким умовам

Мати достатній індекс вантажопідйомності. Власна маса типового електромобіля як мінімум на 10% перевищує масу такої ж машини з ДВЗ, що часто потребує використання покришок більшої вантажопідйомності.

Бути за можливістю вужчими. Оскільки ширина шин помітно впливає на аеродинамічний опір автомобіля та опір коченню, з усіх можливих варіантів бажано обирати вужчі.

Мати знижений опір коченню, адже більшість електромобілів все ще має не достатньо великий пробіг на одній зарядці. Такі шини є у лінійках продукції усіх провідних виробників гуми. Використання так званих енергозберігаючих шин може збільшити запас ходу аж на 20%.

Нагадаємо також про необхідність контролювати та підтримувати рекомендований тиск у шинах, оскільки це помітно впливає на опір руху.

Дізнатися про енергозберігаючі властивості шини можна із стандартної етикетки на ній: вам потрібна шкала із бензоколонкою

Пропонуємо для прикладу кілька моделей шин, які виробники позиціонують як енергоощадні.

Barum Brilliantis 2

В лінійці цієї недорогої моделі мінімальні розмірності – 155/70 R13 та 165/70 R14, і остання має напрочуд низький опір коченню в усіх діапазонах швидкостей.

Саме ця модель на тестах показала продовження пробігу на одній зарядці на 20%. Індекс навантаження від 75 (287 кг), ціна в Україні – від 880 грн.

Continental ContiEcoContact 6

Преміальна шина для автомобілів високого класу має модель у 13-му розмірі, але геть вузьких немає: розміри від 175/70 R13. Індекси навантаження великі – 82 – 88 (475 – 560 кг на колесо), ціна від 1600 грн.

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Kumho Ecowing ES31

Тиха і комфортна шина “зеленого” класу випускається в розмірах від R13, має ширину 155 мм, 165 мм, 175 мм та індекс вантажопідйомності 73 – 84 (365 - 500 кг). Ціна від 900 грн.

Gislaved Ultra Speed 2

Спортивної керованості від цього колеса не чекайте, оскільки воно має м’які боковини, але натомість комфортно їде на нерівній дорозі. Розміри починаються з 15-го дюйма і ширини 175 мм. У моделі 175/65 R15 індекс навантаження 84 (500 кг), ціна від 1200 грн.

Рекомендація Авто24

Якщо вже ви вирішили пересісти на електромобіль, прийміть “зелені” правила гри – серед інших заходів обирайте й економічні шини. Так, напевне є гума більш ефектна зовні, але повірте досвіду журналістів “Авто24”: інженери шинних компаній не раз зізнавалися нам, що шини сьогодні великою мірою служать засобом дизайну, а не лише рушієм автомобіля. Тобто більшість звичайних шин сьогодні могли б бути більш раціональними – тому варто використати можливість зекономити кошти за рахунок екологічних моделей шин.

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