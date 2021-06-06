Автомобили с новаторским силовым агрегатом желательно обувать в особенные шины – на то есть как минимум две причины. Как выбрать шины для электромобиля?

Электромобилям нужны особые шины из-за ряда обстоятельств, некоторыми из которых нельзя пренебречь.

Электромобили обычно тяжелее машин с двигателем внутреннего сгорания

Из-за ограниченного пробег на одной зарядке электромобиля желательно иметь шины с как можно меньшим сопротивлением качению, чтобы экономить энергию аккумуляторных батарей

Некоторые электромобили имеют очень большой крутящий момент при старте с места, поэтому возможен чрезмерный износ протектора. Поэтому владельцам мощных и тяжелых премиальных электрокаров следует выбирать лучшие модели шин

Большинству владельцев электромобилей хотелось бы увеличить запас хода. Этому способствуют специальные шины - энергосберегающие.

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Понятно, что производители электромобилей рекомендуют пользователям конкретные размерности шин, но владельцам не всегда удается безусловно придерживаться этих инструкций. Поэтому владельцу "зеленого" автомобиля очень полезно знать правила подбора шин для электромобилей.

Активным владельцам тяжелых и мощных премиальных электрокаров следует выбирать лучшие модели шин

Итак, шины для электромобилей должны отвечать следующим условиям

Иметь достаточный индекс грузоподъемности. Собственная масса типичного электромобиля как минимум на 10% превышает массу такой же машины с ДВС, что зачастую требует использования покрышек большей грузоподъемности.

Быть по возможности более узкими. Поскольку ширина шин заметно влияет на аэродинамическое сопротивление автомобиля, из всех возможных вариантов желательно выбирать более узкие – 155 мм, 165 мм.

Обладать пониженным сопротивлением качению, так как у большинства электромобилей все еще недостаточно большой пробег на одной зарядке. Такие шины есть в линейках продукции всех ведущих производителей резины. Использование так называемых энергосберегающих шин может увеличить запас хода на целых 20%.

Напомним также о необходимости контролировать и поддерживать рекомендуемое давление в шинах, поскольку это заметно влияет на сопротивление движению.

Узнать о энергосберегающие свойства шины можно из стандартной этикетки на ней: вам нужна шкала с бензоколонкой

Предлагаем для примера несколько моделей шин, которые производитель позиционирует как энергосберегающие.

Barum Brilliantis 2

В линейке этой недорогой модели есть минимальные размерности – 155/70 R13 и 165/70 R14, и последняя имеет поразительно низкое сопротивление качению во всех диапазонах скоростей.

Именно эта модель на тестах наших коллег из одного уважаемого автомобильного издания показала продление пробега на одной зарядке на 20%. Индекс нагрузки от 75 (287 кг), цена в Украине – от 880 грн.

Continental ContiEcoContact 6

Премиальная шина для автомобилей высокого класса выполнена в том числе и в 13-м размере, но совсем узких нет: размеры от 175/70 R13. Индексы нагрузки высокие – 82 – 88 (475 – 560 кг на колесо), цена от 1600 грн.

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Kumho Ecowing ES31

Тихая и комфортная шина "зеленого" класса выпускается в размерах от R13, имеет ширину 155 мм, 165 мм, 175 мм и индекс грузоподъемности 73 – 84 (365 – 500 кг). Цена от 900 грн.

Gislaved Ultra Speed 2

Спортивной управляемости от этого колеса не ждите, поскольку у него мягкие боковины, но оно комфортно на неровной дороге. Размеры начинаются с 15-го дюйма и ширины 175 мм. У модели 175/65 R15 индекс нагрузки 84 (500 кг), цена от 1200 грн.

Рекомендация Авто24

Если вы решили пересесть на электромобиль, принимайте "зеленые" правила игры – среди прочих мер выбирайте и экономичные шины. Так, наверняка есть резина более эффектная внешне, но поверьте опыту журналистов "Авто24": инженеры шинных компаний не раз признавались нам, что шины сегодня во многом служат средством дизайна, а не только движителем автомобиля. То есть большинство обычных шин сегодня могли бы быть более рациональными – поэтому стоит использовать возможность сэкономить средства за счет экологических моделей шин.

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