Пусть на первый взгляд это кажется странным, но почему человек не может мечтать о "Запорожце", который ускоряется как Ferrari? Тем более, если у человека есть возможности такой ЗАЗик построить.

Ни один из "запорожцев" никогда не был быстрым – собственно, как и все его одноклассники. Но ведь прошло полвека, и теперь для нас доступны несколько иные технологии. Сегодня в Украине есть как минимум один ”Запорожец”, который имеет динамику хорошего спорткара, разгоняясь до 100 км/ч за 5,5 секунды.

По большому счету, нет принципиальной разницы, на базе какого авто строить электромобиль. Всеволод выбрал ЗАЗ-966 – так ему захотелось

Неравнодушный автомобилист Всеволод, с детства мечтая о сверхбыстром “Запорожце”, решил вопрос по-современному. Он не стал “свапить” ЗАЗик двигателем от Porsche (хотя это тоже вариант), а решил перевести “ушастого” на электротягу. Забегая наперед скажем, что процесс электрификации в конце концов оказался отнюдь не проще, чем свап ДВС. Но сначала автор Всеволод выбрал себе достойный прототип – неплохо сохранившийся ЗАЗ-966 1971 года выпуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 гривен на 100 км: умелец из Александрии сделал электромобиль

Работе с металлом и электросхемами предшествовала тщательная разработка проекта. Немало времени и средств требовал процесс комплектования – подбор аккумуляторов, двигателя, контроллера, зарядного устройства, педали акселератора и некоторых более мелких блоков.

Еще в начале ходовых испытаний электро-ЗАЗик показал нешуточное ускорение – 5,5 секунд до 100 км/год

Самый главный компонент электромобиля – тяговая батарея, и ее позаимствовали у электромобиля Chevrolet Volt. Двигатель взяли итальянского производства, такой применяется на электрических версиях нескольких моделей Fiat. Это асинхронная трехфазная электрическая машина с жидкостным охлаждением, которой требуется номинальное напряжение 400 вольт и ток 100 – 500 ампер. Блок, который дозированно передает энергию от батареи к двигателю – контроллер, также взяли фабричного производства.

Основные компоненты электропривода: асинхронный двигатель, тяговая батарея (на фото не вся) и контроллер. Требуется еще множество мелких устройств

Коробку передач оставили на месте, но лишь потому, что у заднемоторного и заднеприводного “Запорожца” она исполняет также роль редуктора главной передачи. Эту задачу ей поручили и в электрифицированном варианте. С той лишь разницей, что был удален рычаг с кулисой, поскольку передачи водителю переключать не надо. Правда, во время тестов это таки пришлось делать (в гаражных условиях), чтобы подобрать оптимальный вариант передаточного числа трансмиссии.

Для соединения электродвигателя с МКП применили переходную плиту и соединительную муфту. С точки зрения компоновки, электродвигатель расположен так же, как и родной бензиновый V4 “Запорожца”. Мотор консольно подвешен за передний фланец к переходной плите, которая в свою очередь крепится к “колоколу” сцепления (отсутствующего).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Киев-1103" – как погиб первый украинский электромобиль

На нынешнее время проект еще не завершен, но при ходовых испытаниях электро-ЗАЗ показал максимальную скорость 150 км/ч и, что самое главное, почти невероятное ускорение – 100 км/ч машина набирает за 5,5 секунд.

Не верьте, что электромобиль устроен очень просто: в нем есть почти все агрегаты, что и у машины с ДВС. С ЗАЗовской трансмиссией электромотор соединили через переходную плиту

Может показаться странным, что изменение только типа двигателя потребовало такого объма работ с “Запорожцем”, но это факт. Так, одна из серьезных проблем, которую еще предстоит решить автору – отбалансировать распределение веса по осям машины. В том варианте, в котором электро-ЗАЗ проходил первые испытания, передняя ось оказалась недостаточно загружена, из-за чего передок, во-первых, казался слишком жестким, а во-вторых, не все в порядке было с откликом машины на действия рулем, особенно на большой скорости. Для улучшения развесовки конструктор планирует перенести часть батареи из салона в багажник, а также сместить вперед (в пределах подкапотного пространства) электродвигатель и контроллер.

Специальный компьютер показывает водителю все параметры тяговой батареи

Поскольку было понятно, что после электрификации ЗАЗа существенно изменится его динамика, автор проекта заранее перестроил ходовую часть на колеса от “Жигулей”. Для этого пришлось приспособить на машину “вазовские” ступицы.

Также во время испытаний открылось несколько мелких детских болезней электромобиля. Например, конструктору пришлось решать даже такую проблему, как шумность работы электрического насоса системы охлаждения двигателя.

Пока электрический ЗАЗ-966 проходит ходовые испытания и доводку, его внешность решили не вылизывать.

Работа над выдающимся проектом электро-”Запорожца” продолжается, поэтому надеемся, что автор еще не раз порадует нас новыми техническими решениями, а в целом – удачным электромобилем на базе одной из культовых украинских машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать электромобиль своими руками за несколько сотен долларов