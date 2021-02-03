Таким и должен быть массовый электромобиль: доступным, практичным и, конечно, дешевым. А различные премиальные штучки, пожалуйста, оставьте для Tesla с Mercedes`ом.

Этот бойкий в движении и странного вида транспорт уже около года катается по улицам Александрии (Кировоградская обл.) и дорогам пригородных сел. В гараже его водителя и владельца Сергея Мельника это не первое уже электрическое транспортное средство.

Сергей Мельник взялся за постройку электромобиля, когда электровелосипед стал ему мал

Сначала был велосипед. Сергей, вероятно, первым во всей области приобрел комплект для преобразования обычного велика в электрический. Колесо с двигателем, аккумулятор, контроллер и зарядное устройство – семь лет назад найти такой набор жителю украинской глубинки стоило определенных усилий.

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Поэтому Сергей как человек мастеровой решил реализовать этот клад по полной – и установил его сразу на трехколесный велосипед. Который, кстати, пришлось сделать самому.

Трицикл получился удачным, практичным и надежным. Но три колеса – не четыре. По роду деятельности Сергей – послушник в Свято-Покровском монастыре, а от него до дома – 10 километров, которые нужно преодолевать ежедневно при любой погоде. Плюс регулярные разъезды по делам, по которым на велосипеде, хотя и трехколесном, тоже не очень удобно. И взялся Сергей за новый проект – уже на четырех колесах. Разработка конструкции и собственно сборка заняли ни много ни мало – два года. Готовое изделие трудно классифицировать по нашим привычным меркам, получился такой себе электророллер – из велосипеда и мотороллера вырос, а до автомобиля как-то не дорос.

Конструкция этой "электрички" не имеет заимствований у других транспортных средств, она вполне оригинальная

В основе конструкции – прочная рама, ведь рассчитан электророллер на трех человек, да еще и багажник сзади немаленький. Ходовая часть собственной конструкции, с использованием колес от мопеда. Рулевое управление – мотоциклетного типа, с трапецией на верхних осях.

Колес четыре, но управление построено по мотоциклетному принципу. Для легкой машины такое решение вполне приемлемое

Каркас кузова набранный из легких металлических профилей, внешние панели – из пластика, крыша сделана из сэндвич-панели с термоизоляцией. Водительское сиденье заимствовано от неизвестной иномарки, задний двухместный диван сделан по месту.

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На водительском месте, которое расположено спереди по центру, есть трип-компьютер и экран, который отображает информацию о состоянии батареи. Транспортное средство имеет стеклоочиститель и полный комплект светотехники, необходимой для движения по дорогам общего пользования.

Особых удобств электрическая самоделка не имеет, но необходимый минимум оборудования в наличии

Но автор самоделки подчеркивает, что главное в его детище – его электрический привод. Как опытный на то время конструктор электротехники Сергей понимал, насколько важно иметь на борту "правильный" тяговый аккумулятор. И он приобрел лучшее из того, что можно было желать – литий-титанатну батарею, энергоемкую, выносливую и долговечную. От нее питается электродвигатель мощностью 1,5 Вт. В паре со штатным редуктором он разгонял машину до 60 км/ч, но конструктор ограничил максималку до 45 км/ч ради экономии энергии батареи. Сегодня на одной "заправке" можно проехать 30 км. В денежном выражении машина обошлась его создателю и владельцу ориентировочно в 65 тыс. грн.

Удобный доступ к багажному отсеку – через обычную дверь в задней части кузова

Заряжается машина от обычной розетки 220 В, причем получается, что на 100 км пробега Сергею нужно всего 4,5 кВт. Даже по новейшим тарифам цифра в гривнах получается настолько мизерная, что стоимость эксплуатации такого электромобиля не намного отличается от расходов на содержание велосипеда.

Рекомендация авто24

Если у вас возникнет желание построить самодельный электромобиль, сделайте сначала проект на бумаге (или в компьютере, если работаете в соответствующей программе). Это не менее важно, чем изучение опыта других конструкторов, ведь вы сможете как минимум избежать ошибок с компоновкой.

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