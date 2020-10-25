Техническое творчество – вещь настолько емкая и непредсказуемая, что иногда усилий и фантазии одного человека мало, чтобы создать наконец желанный техно-арт-объект. Во львовском РетроМотоМузее есть интересный образец чоппера, над которым трудились в несколько подходов.

Как признался первый автор этого проекта, он взялся за работу, потому что у него было много свободного времени. Вероятно, этот счастливый человек решил узнать, что такое чоппер, попробовав для начала на мопеде.

Счастлив тот человек, который может позволить себе удовольствие взять и сделать для себя полномасштабную игрушку

За основу взяли простенькую раму из труб круглого сечения. Ее сделали закрытого типа, не столько для прочности, сколько для большего простора фантазии при дальнейшем монтаже узлов. Как принято в этом классе мотоциклов, раму сделали удлиненной, немного длиннее, чем нужно для обычного малокубатурного мотоцикла.

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С задней подвеской не заморачивались, ее сделали жесткой, намертво прикрутив ось колеса к приваренным "ушам". Спереди поставили классическую телескопическую вилку, позаимствованную у легкого мотоцикла. Ее мостики "обнимают" высокую рулевую колонку, угол наклона которой задает вынос переднего колеса. Колеса, к слову, одинакового диаметра, легкосплавные, также от легкого мотоцикла. Высокий, чисто чопперовский руль завершает картину экипажной части.

Таким львовский чоппер был, когда с ним расстался первый владелец – инициатор проекта

Бензобак, который водрузили на верхнюю трубу рамы, в первой версии был от старого советского мотовелосипеда. За ним прямо на раму установили обычное велосипедное сиденье.

Двигатель для чоппера не самая главная часть конструкции, но он должен быть – и его место занял четырехтактный 50-кубовый моторчик от китайского мопеда Horse. Глушитель ему дали не столь эффективный, сколько эффектный, в декоративном плане. К слову, относительно декораций – педаль заднего тормоза связана с колесным механизмом не привычной тягой, а... цепью.

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На самом деле, все агрегаты – стандартные, но "нанизанные" на особую раму, они стали частью необычного транспорта

Когда самодельный чоппер попал в руки своего второго владельца, он был признан незаконченным. Было потрачено несколько дней на доводку машины, результат – на фото в заголовке. Вследствие модернизации байк получил более приемлемый с точки зрения стиля бак (от послевоенного мотоцикла М1А "Москва"/"Минск"). Впереди появилось очень удачное с точки зрения стиля крыло, а главное – новый владелец установил сиденье от мотоцикла довоенного периода. Его сдвоенные пружины очень уместны на мотоцикле, который не имеет мягкой подвески заднего колеса.

Понятно, что для ежедневной езды это скромное произведение конструкторского искусства вряд ли будут использовать. Но для воскресных променадов, и для экспозиции музея – именно то, что надо.

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