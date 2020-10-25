Технічна творчість – річ настільки містка і непередбачувана, що іноді зусиль і фантазії однієї людини мало, щоб створити нарешті жаданий техно-арт-об’єкт. У львівському РетроМотоМузеї є цікавий зразок чоппера, над яким працювали в кілька підходів.

Як зізнався перший автор цього проекту, він взявся за роботу через те, що в нього було забагато вільного часу. Певно, ця щаслива людина вирішила дізнатися, що таке чоппер, спробувавши для початку на мопеді.

Певно, щасливою є людина, яка може дозволити задоволення взяти і зробити собі повномасштабну іграшку

За основу взяли простеньку раму з труб круглого перетину. Її зробили закритого типу, не стільки для міцності, скільки для більшого простору фантазії при подальшому монтажі вузлів. Як заведено у цьому класі байків, раму зробили видовженою, трохи довшою, ніж потрібно для звичайного малокубатурного мотоцикла.

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Із задньої підвіскою не заморачувалися, її зробили жорсткою, намертво прикрутивши вісь колеса до приварених “вух”. Спереду поставили класичну телескопічну вилку, запозичену у легкого мотоцикла. Її мостики “обіймають” високу рульову колонку, кут нахилу якої задає винос переднього колеса. Колеса однакового діаметра, легкосплавні, також від легкого мотоцикла. Високий, суто чопперівський руль завершує картину екіпажної частини.

Таким львівський чоппер був, коли з ним розлучився перший власник – ініціатор проекта

Бензобак, який поставили на верхню трубу, на першій версії був від старого радянського мотовелосипеда. За ним просто на раму встановили звичайне велосипедне сидіння.

Двигун для чоппера – не найголовніша частина конструкції, але він має бути – і його місце зайняв чотиритактний 50-кубовий моторчик від китайського мопеда Horse. Глушник йому дали не настільки ефективний, скільки декоративний. До речі, щодо декорацій – педаль заднього гальма зв’язана з колісним механізмом не звичною тягою, а… ланцюгом.

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Насправді, всі агрегати – стандартні, але “нанизані” на особливу раму, вони стали частиною незвичного транспорту

Коли саморобний чоппер потрапив до рук свого другого власника, він був визнаний незавершеним. Було витрачено кілька днів на доводку машини, результат – на фото у заголовку. Внаслідок модернізації байк отримав більш прийнятний з точки зору стилю бак (від повоєнного мотоцикла М1А “Москва”/”Мінськ”). Спереду з’явилося дуже вдале з точки зору стилю крило, а головне – новий власник встановив сидіння від мотоцикла довоєнного періоду. Його подвоєні пружини дуже доречні на мотоциклі, який не має м’якої підвіски заднього колеса.

Зрозуміло, що для щоденної їзди цей скромний витвір конструкторського мистецтва навряд чи будуть використовувати. Але для недільних променадів, і для експозиції музею – саме те, що треба.

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