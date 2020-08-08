Умению китайцев копировать все, что движется, никто уже давно не удивляется. Но зачем подделывать архаичный концептуально и по конструкции мотоцикл с коляской типа МТ "Днепр"? "Авто24" разобрался с этим вопросом.

Как граждане, несколько лет назад имевшие собственный мотозавод прямо в центре столицы, мы очень ревностно относимся ко всем, кто пытается производить что-то вроде наших МТ "Днепр". Тем более, когда это не сходство, а как утверждает кое-кто – откровенное копирование.

Китайский мотопроизводитель Chang Jiang застрял в технологиях середины ХХ века, но сегодня пытается играть на ностальгических чувствах мотофанов

Но не все так просто. В Китае действительно производятся тяжелые мотоциклы марки Chang Jiang нескольких модификаций. Но началось это не вчера, а еще в 1957-м году, когда из Советского Союза китайцам передали техническую документацию на мотоцикл М-72. Это был удачный байк, который сняли с производства на нескольких советских заводах и заменяли на конвейере на более современные модели.

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Китайцев моральная устарелость М-72 не огорчила, они сделали из него боевую единицу Китайской народной армии. Собственно, это не было новаторством, ведь и М-72, и его прототип BMW R71 в свое время стояли на вооружении сильнейших армий мира.

Нынешний Chang Jiang 750 по конструкции – тот же М-72 практически в том же виде, каким он был в 1957-м году, несколько изменили только систему зажигания и электрооборудования. Сайдкар выпускается в нескольких версиях – армейской, обычной гражданской и люксовой. При желании можно выбрать и мотоцикл-одиночку, без бокового прицепа.

Армейская версия Chang Jiang 750 почти лишена хрома и имеет экзотический, как на сегодняшнее время нижнеклапанный двигатель мощностью 24 л. с.

В моторной линейке два двигателя, оба объемом 0,746 л, но у одного мощность 24 л.с., а у другой – 32 л.с. Большая мощность второго варианта достигнута за счет верхнеклапанных головок цилиндров.

Вряд ли Chang Jiang 750 сегодня закупает китайская армия, но производитель пытается продвигать его на рынке как ностальгическую ретромодель. И отсылает при этом почему-то к BMW, используя в некоторых комплектациях даже характерные бело-голубые шильдики. Хотя на самом деле китайцы получили документацию и технологии не от немцев, а с советских заводов, возможно даже с Киевского, который именно в 1956-57 гг. снял с производства М-72 и перешел на выпуск новой модели К-750.

Верхнеклапанная версия 750-кубового мотора Chang Jiang развивает мощность 32 л. с. внешнее отличие от М-72 – трамблер, торчащий в сторону под баком

Интересно, что продавать китайские оппозиты не так давно пытались и на просторах бывшего СССР, но дело не пошло. Что и неудивительно, ведь в гаражах и на дорогах постсоветского пространства до сих пор остаются тысячи экземпляров тяжелых мотоциклов К-750, К-650, МТ “Днепр", "Урал" – более качественных и в разы более дешевых, чем китайский "новодел". Однако, нам известно, что как минимум один Chang Jiang 750 в люксовой версии М1 SUPER был продан в Украине.

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Наши зарубежные коллеги-автожурналисты несколько лет назад пытались провести тест-драйв Chang Jiang 750, но у них вышла только фотосессия, поскольку оба взятые на тест мотоцикла не могли двигаться как следует.

Слева – советский М-72 (1941 – 1960 гг.), справа – его китайский клон (с 1960 г.) в люксовой версии. За полстолетия появилось лишь несколько отличий.

Интересно, что один из шести советских мотозаводов, которые в 1941 – 1960 гг. производили “колясочник” М-72, функционирует до сих пор. Ирбитский мотозавод “Урал” успешно занимается производством тяжелых мотоциклов, конструктивно близких к М-72, и реализует их по всему миру для фанатов ретростиля.

Модель К-750 сменила на конвейере Киевского мотозавода устаревший М-72 еще в 1956 году.

С другой стороны, популярность суровых “оппозитников” для настоящих мужчин имеет место и в Украине. Отечественные мотофаны без проблем находят для себя подержанные "Днепры" и "Уралы" – или в качестве основы для кастома, или для эксплуатации в оригинальном виде.

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