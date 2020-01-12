Про этот украинский мотоцикл знал ограниченный круг специалистов, хотя он мог бы стать настоящим культовым байком. Но судьба распорядилась иначе…

Модельный ряд Киевского мотоциклетного завода выглядел ограниченным только для непосвященных. На самом деле вариаций на тему МТ “Днепр” (хоть и схожих) было немало: массовые КМЗ с приводом на одно и два колеса, военные модификации с блокировкой дифференциала и без, эскортные байки нескольких поколений и “боевые” спортивные машины для мотокросса.

КМЗ 185-02 “Динамит” обещал быть интересным, но судя по фото, с маркетингом на заводе было не все в порядке.

В начале 1980-х родилась идея пополнить этот перечень новой серийной моделью КМЗ 8.158-02 – класса эндуро и под собственным именем “Динамит”.

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В основу конструкции киевляне положили наработки своего спортивного отдела, который строил кроссовые мотоциклы с коляской и болиды для шоссейно-кольцевых гонок. Рама “Динамита” отличалась от серийных не только конфигурацией, но и увеличенным диаметром труб. Экипажная часть получила подвеску с большим ходом колес – 200 мм спереди и 205 сзади (больше, чем у одноклассника BMW R100 GS 1987 г.). Причем на заднем колесе использовался моноамортизатор – новинка для всего отечественного мотопрома. Переднее колесо было подвешено на мощной телескопической вилке, позаимствованной у кроссового КМЗ и оснащенной эффективным дисковым тормозом диаметром 280 мм.

На начало разработки КМЗ 8.158-02 не был передовым по меркам мирового мотопрома, но тем не менее – вполне в тренде тех лет.

Естественно, байк получил соответствующий назначению обвес, новые приборы, широкий руль и удобное сиденье; специально для новой модели создали топливный бак емкостью 25 л. Но самым интересным у КМЗ 8.158-02 был двигатель.

Двухцилиндровый оппозитник был построен на базе давно опробованного в деле кроссового мотора киевской разработки. Рабочий объем составлял 0,998 л, с которых при 4-клапапнах на цилиндр и степени сжатия 7,4 снимали 70 “лошадей” (при 6700 об/мин). В системе питания использовались чехословацкие карбюраторы Jikov с 34-милиметровым диффузором и бумажный фильтрующий элемент. Передачу к заднему колесу одиночки-эндуро оставили карданной, как у тяжелого “колясочника”.

Расточенный до литрового объема оппозитник с четырехклапанными головками позаимствовали у боевых “кроссачей” производства опытного цеха КМЗ.

При сухой массе мотоцикла 220 кг характеристик двигателя было достаточно для весьма динамичной езды, причем по любым дорогам. Конкретно под серийную модель было построено два экземпляра 1,0-литрового мотора, которые доработали с оглядкой на повышение долговечности. После дорожных испытаний (1984 – 1993 гг.) один из двигателей прошел ресурсные испытания на стенде, второй из них остался на опытном образце мотоцикла.

Эндуро киевского производства без сомнения стал бы флагманом не только украинского, но и всего советского мотопрома.

Одним словом, по всем статьям “Динамит” должен был стать предметом вожделения для молодежи и мотофанов в частности со всего Союза. То есть КМЗ 8.158-02 на рубеже 1980 – 90-х метил на место “Иж Планета Спорт” – мощный 32-сильный таппарат, на который все заглядывались, но который мало кто спешил покупать, хотя при желании застать его можно было практически в любых “Спорттоварах”.

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Как и ижевский “ПэЭс”, наш “Динамит” стал бы снарядом в первую очередь для опытных, умелых мотоциклистов, причем требования к мастерству были бы еще более высокими. Возможно, к слову, именно это стало одной из причин, по которой серийное производство “Динамита” не было одобрено вышестоящими министерствами. А позднее, в годы открывшихся экономических свобод, на реализацию проекта у киевского предприятия не нашлось ни денег, ни инвесторов.

На этом фото (предположительно 2008 г.) – все перспективные модели КМЗ в цеху завода. На переднем плане – эндуро “Динамит” .

Конечно, неправильно думать, что “Динамит” мог спасти киевский мотозавод от гибели своими массовыми продажами. Во-первых, как новосозданный продукт, эндуро не мог стоить дешево, что лишало его главного козыря в данной ситуации – низкой цены. А во-вторых, тяжелые байки класса эндуро всегда относились к статусным моделям, и поэтому покупатель готов платить только за мотоцикл под выскокопрестижным брендом – с чем, понятно, у КМЗ некоторые проблемы. Но то, что “Динамит” мог стать полновесной частью модельной линейки киевского мотоциклетного, факт неоспоримый. Судьба единственного построенного экземпляра КМЗ 8.158-02 на сегодняшний день неизвестна – и хорошо, если он осел в чьей-то частной коллекции, а не распродан на запчасти в счет долгов по зарплате.

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