Как и другие вожделенные мотоциклы той поры, ИЖ ПС продавался, как тогда говорили, в "спортоварах". О нем говорили мечтательно и с завистью – но почему-то в конце концов покупали "Яву" или "Чезет". Об этом не упоминали вслух, но было понятно, что "Планета Спорт" – аппарат не для каждого.

Один из парадоксов молодежной тусовки 1970 – 80-х гг.: ИЖ ПС, лучший из доступных мотоциклов той поры, покупали только самые решительные пацаны. И о таком человеке потом говорили: “О, да, это тот, у которого Пэ-Эс!” Хотя никто не мешал любому из нас пойти в магазин в ближайшем райцентре и купить этот байк за те же деньги, что и Jawa или Cezet – порядка 1000 – 1200 руб. Почему так? Чтобы понять, придется сравнить “СпортА” (нужно говорить именно с ударением на втором слоге) в движении с конкурентами.

Легко заметить, насколько отличаются внешней стилистикой ИЖ “Планета-3” из обычной дорожной линейки ижевских моделей и “Планета Спорт”.

Нездешний

Но даже внешне этот мотоцикл, появившийся в продаже в 1974 г., разил публику наповал. Особенно если знать, что это продукт “нашей” промышленности, ведь мотоциклов-иномарок в Союзе всегда было предостаточно.

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“Планета Спорт” принципиально выбивался из модельных рядов отечественных мотозаводов, которые по сути представляли собой череду глубоких (и не очень) рестайлингов. Модели мотоциклов разных поколений не всегда можно было отличить с полусотни метров, а тут – сразу все “не такое”.

Тех, кто покупал запчасти через “Посылторг” (аналог нынешних интернет-магазинов), поражался таблицам в каталогах: если у обычных “гражданских” ИЖей едва ли не половину запчастей относилась еще к ИЖ-49 образца 1951, то у ИЖ “Планета Спорт” абсолютное большинство комплектующих были оригинальными. Более того, новоиспеченные владельцы “Спортов” были просто шокированы, обнаружив на деталях своего железного коня пусть не всегда понятные, но такие волнующие надписи Denso, Mikuni, Veglia, Magnetti Marelli, не говоря уже о лаконичной Japan.

На зарубежных рынках были важны такие “мелочи”, как светотехника и электрооборудование, поэтому поначалу на ИЖ ПС они были импортными. Значимую для характеристик роль играл только японский карбюратор Mikuni.

Честно говоря, до сих пор не совсем понятно, откуда взялось решение создать для отечественных мотоциклистов столь продвинутый продукт. Но если вспомнить время, когда начиналось проектирование “Спорта”, многое становится ясным. Это были 1970 – 71 годы, когда еще свежи были в памяти громкие успехи на мировом рынке “Москвичей”, когда появилась перспектива экспорта “Жигулей”, и зарабатывать стране валюту считалось для производственников делом чести.

Модель создавалась с чистого листа, и речь тут не только о внешности “Планеты Спорт”.

Многие технические решения в конструкции оригинальны и никак не перекликаются с прежними моделями из Ижевска, что было совершенно нетипично для советского мотопрома. Шестеренная первичная передача вместо цепи, раздельная система смазки “двухтактника”, 12-вольтная “электрика”, термообработанная рама, резиновые подушки двигателя, колеса разного диаметра – пусть это не было революционными новациями для начала 1970-х, но в результате суммирования этих решений получился мотоцикл с очень достойными характеристиками.

О том, что на ИЖ “Планета Спорт” ездят действительно крутые парни, знала каждая девушка – хоть в киевлянка, хоть жительница тихого украинского села. Кстати , по сельским дорогам ПС ходил без нареканий.

Made in USSR + Japan

Интересно, что все основные узлы и агрегаты были отечественными (разве что кроме японского карбюратора), то есть собственные технологии позволяли воплощать в жизнь любые современные конструкции – и делать это в массовом производстве и в расчете на долговременную эксплуатацию. Что, собственно, неудивительно, ведь “ИжМаш” в то время был предприятием оборонного комплекса. За границей закупались только второстепенные комплектующие ИЖ ПС – светотехника и электроприборы.

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На рекламном плакате “Автоэкспорта” запечатлен опытный мотоцикл, он отличался двигателем и деталями облицовки.

Импортные детали обеспечивали новинке товарный вид: стиль, дизайн, аккуратность отделки – то, с чем у нас действительно были проблемы. По воспоминаниям ветеранов “ИжМаша”, на первый год производства (1973 – 1974) было закуплено в Японии 30 тыс. комплектов из 12 единиц комплектующих каждый.

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На второй год, к слову, японцы подняли цену в 2, 5 раза, запчасти снова закупили, но в конце концов это сыграло свою роль и поздние “ПэЭсы” лишились импортных деталей, потеряв не только “нездешнюю” отделку, но и 4 л.с. мощности.

Не для слабаков

ИЖ “Планета Спорт” в самом деле неплохо продавался за рубежом, поставки были налажены даже в США. Правда, по воспоминаниям главного конструктора ”ИжМаша” Г.Л. Писарева, успеху в Штатах помешало отсутствие опыта “Автоэкспорта” в работе за океаном. Сервисной сети в Америке у ижевцев не было, да и участвовать в налаживании ее работы заводчане не могли, поскольку как работники “оборонки” в большинстве своем были невыездными. Но со сбытом мотоцикла проблем не было, с головой хватало и внутренних продаж, и традиционных для ИЖей рынков стран Европы – Великобритании, Нидерландов, Финляндии и прочих.

По сравнению с гламурными “Явами” ИЖ “Планета Спорт” выглядел более спортивным и даже суровым. Таким он был и на ходу.

Главное достоинство ИЖ “Планета Спорт” – его динамика при скромном по мировым меркам объеме 350 куб. см. Максималка – 140 км/ч, ускорение до сотни – 11 секунд. И неудивительно, ведь при массе мотоцикла 135 кг двигатель развивал 32 л.с., т.е. на одну “лошадку” приходилось лишь 4 килограмма нагрузки! Подобной энерговооруженности не предлагало ни одно транспортное средство в стране. Мощный спортивный мотоцикл требовал особого обращения, например, на двух низших передачах при неаккуратном обращении с ручкой газа можно было встать “на козу” и перевернуться на спину.

Характеристика правильно отрегулированного двигателя “Планеты Спорт” просто взрывная. Более-менее сдержанный на низких оборотах, он скачкообразно наращивает мощность при наворачиваннии ручки на себя. И тут важно следить за передним колесом, чтобы не прозевать момент, когда оно отрывается от земли – в особенности, если за спиной сидит пассажир и в особенности на версиях первых лет, с коротким задним маятником.

Большинство ИЖ ПС были оранжевыми и желто-оранжевыми. Красные и зеленые были редкостью, причем зеленые не нравились молодежи – всяком случае, на территории Украины.

Наши коллеги – автожурналисты 1970-х годов в своих публикациях призывали владельцев ИЖ ПС к осторожности и акцентировали, что ИЖ ПС – мотоцикл для подготовленных водителей. И это было правдой. В отличие от обычных дорожных “Юпитеров” и “Планет”, не говоря уже о комфортабельных “Явах” и “Чезетах”, динамичная “Планета Спорт” требовала от водителя побольше истинно мужских качеств – собранности, постоянного контроля оборотов и положения в пространстве. Это, к слову, ответ на вопрос, почему ИЖ ПС покупали только избранные: он мог легко показать, кто пижон, а кто – реально крутой парень. Не все были к этому готовы. Собственно, как и сегодня.

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