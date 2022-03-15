Компанія Michelin, один із провідних світових виробників автомобільних шин, призупинила постачання в Росію та локальне виробництво шин на підмосковному заводі в Давидовому.

Закриття заводу пов’язано з політикою компанії яка не хоче підтримувати діючу російську владу через агресію щодо України. В офіційному прес-релізі компанії сказано, що на заводі у Підмосков'ї працювало 750 людей.

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"У поточних складних та невизначених умовах пріоритетом Michelin є підтримка всіх своїх співробітників, які постраждали від цієї кризи, у тому числі співробітників Michelin у Росії", - зазначає компанія, обіцяючи адаптувати свої рішення у міру розвитку ситуації.

Компанія працює у Росії з 1997 року. Вона стала першим іноземним виробником шин із локальним підприємством у РФ, яке було відкрито у 2004 році.

Загалом у російському підрозділі Michelin працювало близько 1 тис. осіб, у тому числі 750 співробітників на заводі у Давидовому. Підмосковний майданчик мав виробничу потужність від 1,5-2 млн шин на рік. Основний обсяг продукції випускається для російського ринку, менша частина – для країн Північної Європи.

Продаж Michelin в РФ становить 2% від загального обсягу продажів групи і 1% від світового виробництва шин для легкових автомобілів.