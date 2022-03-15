Компания Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, приостановила поставки в Россию и локальное производство шин на подмосковном заводе в Давидовом.

Закрытие завода связано с политикой компании которая не хочет поддерживать действующую российскую власть из-за агрессии в отношении Украины. В официальном пресс-релизе компании сказано, что на заводе в Подмосковье работало 750 человек.

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"В текущих сложных и неопределенных условиях приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, которые пострадали от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России", – отмечает компания, обещая адаптировать свои решения по мере развития ситуации.

Компания работает в России с 1997 года. Она стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в РФ, которое было открыто в 2004 году.

Всего в российском подразделении Michelin работало около 1 тыс. лиц, в том числе 750 сотрудников на заводе в Давидовом. Подмосковная площадка имела производственную мощность от 1,5-2 млн шин в год. Основной объем продукции выпускается для российского рынка, меньшая часть – для стран Северной Европы.

Продажа Michelin в РФ составляет 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.