Один из крупнейших мировых производителей шин, итальянская компания Pirelli, объявила о приостановке деятельности в России.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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"Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, что связаны с безопасностью. Деятельность заводов будет постепенно ограничена финансированием зарплат и услуг для сотрудников", – подчеркнули в компании по итогам заседания совета директоров.