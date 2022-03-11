Автомобільний гігант концерн Stellantis одним з останніх серед світових автовиробників заявив свою позицію щодо подій в Україні. Лише 10 березня виконавчий директор Stellantis Карлос Таварес заявив про призупинення експорту автомобілів до Росії та імпорту з неї.

Компанія Stellantis виступає проти всіх форм насильства та агресії, та всіх воєнних дій на території України, тому очевидною відповіддю на поточну ситуацію стала відмова від експорту та імпорту автомобілів з Росії. Нагадаємо, що концерном Stellantis на території РФ представлені бренди Citroën, Fiat, Jeep, Opel та Peugeot.

Перед цим про відмову співпраці з Росією заявили практично всі великі світові автовиробники – Toyota, Volkswagen AG, Mercedes-Benz, BMW, Renaut-Nissan тощо.

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Представництво Stellantis в Україні відреагувала набагато швидше, ніж материнський концерн – вони одразу після початку вторгнення почали вимагати від керівництва автовиробника визнати Росію агресором та припинити будь-які відносини з нею. Окрім того, український офіс Stellantis з 1 березня впровадив Програму технічної підтримки автомобілів брендів Citroën, Opel та Peugeot, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Програма технічної підтримки автомобілів передбачає усі види ремонтних робіт, що необхідні для забезпечення належного функціонування транспортного засобу.

Stellantis в Україні розуміє, що працездатність транспорту та мобільність служб швидкого реагування – це безпека українських громадян. Тому дистриб’ютор запустив роботу сервісних центрів у великих містах України, аби надавати оперативний ремонт для автомобілів, що знаходяться у державній та комунальній власності, а саме: швидка медична допомога, служба національної поліції, аварійні служби, комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури тощо. Всі роботи виконуються коштом компанії “Пежо Сітроен Україна”.

За посиланням – актуальний список дилерських центрів, які уже зараз готові надати обслуговування цих авто. Також про найближчого дилера можна дізнатись за телефоном 0-800-500-104.

Концерн Stellantis також пожертвує 1 млн євро гуманітарної допомоги та біженцям в Україні! Ця допомога буде здійснена через локальну неурядову організацію, яка спеціалізується на таких питаннях. Зараз українське представництво веде активні дискусії з приводу надійних партнерів, які могли б найбільш ефективно використати ці кошти.

Для Stellantis ще одним пріоритетом є здоров’я та безпека співробітників українського представництва та їх сімей. Була створена спеціальна команда цілодобової підтримки, яка активно контролює їх здоров’я та безпеку, а також допомогає з логістикою в середині країни та за її межами.