Автомобильный гигант концерн Stellantis одним из последних среди мировых автопроизводителей заявил свою позицию по поводу событий в Украине. Лишь 10 марта исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес заявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию и импорте из нее.

Компания Stellantis выступает против всех форм насилия и агрессии и всех военных действий на территории Украины, поэтому очевидным ответом на текущую ситуацию стал отказ от экспорта и импорта автомобилей из России. Напомним, что концерном Stellantis на территории РФ представлены бренды Citroen, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

Перед этим об отказе в сотрудничестве с Россией заявили практически все крупные мировые автопроизводители – Toyota, Volkswagen AG, Mercedes-Benz, BMW, Renaut-Nissan и т.д.

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Представительство Stellantis в Украине отреагировало гораздо быстрее материнского концерна – они сразу после начала вторжения потребовали от руководства автопроизводителя признать Россию агрессором и прекратить любые отношения с ней. Кроме того, украинский офис Stellantis с 1 марта внедрил Программу технической поддержки автомобилей брендов Citroën, Opel и Peugeot, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

Stellantis в Украине понимает, что работоспособность транспорта и мобильность служб быстрого реагирования – безопасность украинских граждан. Поэтому дистрибьютор запустил работу сервисных центров в крупных городах Украины, чтобы предоставлять оперативный ремонт для автомобилей, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а именно: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры тому подобное. Все работы выполняются на средства компании "Пежо Ситроен Украина".

По ссылке – актуальный список дилерских центров, уже готовых предоставить обслуживание этих авто. Также о ближайшем дилере можно узнать по телефону 0-800-500-104.

Концерн Stellantis также пожертвует 1 млн. евро гуманитарной помощи и беженцам в Украине! Эта помощь будет осуществлена ​​через локальную неправительственную организацию, специализирующуюся на таких вопросах. Сейчас украинское представительство ведет активные дискуссии по поводу надежных партнеров, которые могли бы наиболее эффективно использовать эти средства.

Для Stellantis еще одним приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников украинского представительства и семей. Была создана специальная команда круглосуточной поддержки, которая активно контролирует их здоровье и безопасность, а также помогает с логистикой внутри страны и за ее пределами.