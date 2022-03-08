Вторгнення Росії в Україну цього року може скоротити виробництво на мільйони автомобілів. Втім, російський авторинок складає лише 2% від світового, тому втрати для автовиробників не будуть катастрофічними.

На думку експертів, опитаних виданням cnbc.com вторгнення Росії в Україну може скоротити світове виробництво нових легкових і вантажних автомобілів на мільйони одиниць цього року.

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Очікується, що місцеве російське виробництво відчує максимальний вплив у найближчій перспективі, оскільки компанії припиняють свою діяльність, але експерти кажуть, що чим довше триває війна, тим вище ризик для автомобільної промисловості.

"Це буде дуже залежати від того, як довго це триватиме", – сказав Джефф Шустер, президент глобального прогнозування в LMC Automotive. "Велику роль у цьому відіграють санкції та вплив на торгівлю".

Вторгнення вже створює значні проблеми з постачанням таких деталей, як джгути проводів, та системи електропроводки автомобіля. Також очікується, що війна призведе до подальшої ескалації існуючих обмежень у постачанні таких деталей, як каталітичні нейтралізатори та напівпровідникові чіпи. Криза може погіршити зростаючу інфляцію та підвищити і без того рекордно високі ціни на автомобілі.

"Це має глобальні наслідки з точки зору посилення інфляційного тиску, цінового тиску та, зрештою, завдавання ще одного удару споживачу", – сказав Шустер.

Для споживачів у США найбільш безпосереднім впливом є підвищення ціни на пальне. За даними AAA, середній національний показник за галон бензину в неділю досяг 4,009 доларів США , що є найвищим показником з липня 2008 року.

Виробництво транспортних засобів

Попередні прогнози щодо скорочення випуску транспортних засобів внаслідок конфлікту сильно відрізняються з огляду на можливий розвиток ситуації.

Шустер сказав, що вплив може становити мільйони одиниць виробництва в 2022 році. Його компанія вже скоригувала свій прогноз у бік скорочення 700 000 одиниць європейського виробництва.

Європейський автомобільний ринок відчує наслідки набагато швидше, ніж американський та інші ринки. Європейські автовиробники, такі як Audi і Mercedes-Benz, повідомили, що планують скоротити виробництво на заводах через перебої з України деталей, зокрема, джгутів.

"На наш погляд, джгути є найкритичнішим вузьким місцем у найближчій перспективі, яке вже спричиняє значні перерви у виробництві серед усіх німецьких OEM-виробників", – сказав аналітик UBS Патрік Хуммель. "Ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів можливі значні простої, але вони обмежуються європейським виробництвом, оскільки джгути, як правило, поставляються з регіонів".

Ранній "песимістичний прогноз" дослідницької фірми IHS Markit передбачає, що глобальний вплив цього року буде приблизно на 3,5 мільйона менше автомобілів у зв’язку з обмеженнями напівпровідникових чіпів. Росія та Україна є важливими джерелами неонового газу та паладію, які використовуються для виробництва напівпровідникових мікросхем.

Однак Тім Уркхарт, головний європейський автомобільний аналітик IHS, зазначив, що ситуація залишається мінливою. У грудні IHS прогнозував глобальні продажі 82,4 мільйона автомобілів у 2022 році, що на 3,7% більше, ніж у минулому році.

Довгостроковий вплив

Оскільки санкції зростають, а компанії відкликають або призупиняють діяльність у Росії, автомобільна діяльність країни стикається з довгостроковим ризиком. За словами експертів, автовиробникам та іншим галузям доведеться зважити потенційну негативну реакцію відновлення діяльності з потенційними прибутками.

"Ключ для компаній — надати конкретне обґрунтування того, чому вони повертаються", — сказав Метт Горман, радник з корпоративних комунікацій і республіканський стратег. "Вони не можуть проскочити назад, якщо ми все ще на тому ж місці і якщо росіяни все ще обстрілюють українських цивільних через місяць чи через два місяці".

Для автовиробників вибір може бути легшим, ніж для інших. Лише декілька автовиробників мають помітні операції в Росії. Французька Renault Group, яка володіє контрольним пакетом акцій російського автовиробника АвтоВАЗ, займає 39,5% виробництва автомобілів у країні, за нею йде південнокорейська Hyundai Group з 27,2%.

За даними дослідницької фірми IHS Markit, Volkswagen має 12,2% виробництва автомобілів в Росії. Японська Toyota Motor займає 5,5%. Інші автовиробники слідують за низькими однозначними цифрами.

"Я не думаю, що будь-який розумний бізнесмен, будь-який генеральний директор... не збирався б повернутися до цього найближчим часом", – сказав Уркхарт з IHS. "Я просто вважаю, що повернення назад – дуже низький пріоритет".

Генеральний директор Auto Forecast Solutions Джо Маккейб погоджується, особливо враховуючи порівняно низькі заробітки та операції багатьох автовиробників у країні.

"Для того, щоб західна компанія реінвестувала в Росію після цього, я думаю, що як тільки вони зроблять вихід, це буде першим із багатьох кроків для довгострокової стратегії виходу з Росії", – сказав він.

Російський ринок транспортних засобів за останні три роки сягав об’єму від 1,6 до 1,75 мільйона одиниць на рік. Це становить одну десяту обсягу ринку США минулого року і становить близько 2% світових продажів автомобілів у 2021 році.