За кілька останніх днів українські військові вивезли з ладу два таких броньовики.

Бронеавтомобіль “Рись” вважається одним із найзахищеніших у своєму класі. Адже вони побудовані на базі італійських позашляховиків IVECO LMV (Light Multirole Vehicle), а додатковий захист робили в Росії, повідомляє “Автоцентр”.

Однак цей захист не допоміг – бронеавтомобілі “Рись” від влучань українських військових горять, а броня відвалюється.

Серед доробок, які не витримали бойових умов – протимінний захист днища, зроблених з сендвіч-панелей, здатних витримати підрив в еквіваленті 6 кг тротилу. Підсилений броньою корпус має балістичний захист STANAG 4569 Level 3 від куль калібром 7,62 мм. Можливе також встановлення комплекту модульної композитної броні (з використанням кераміки) німецького виробництва – від великокаліберних куль 12,7 мм.

До речі українські підприємства готові ремонтувати пошкоджену техніку для потреб ЗСУ

У 2010 році Мінооборони РФ вирішило закупити 1775 таких машин за 30 мільярдів рублів. Для цього навіть налагодили великовузлове складання у Воронежі. Проте реально таких машин зробили всього 358 одиниць. Автомобіль виявився надто дорогим – близько 500 тис. доларів за штуку, що майже втричі перевищувало вартість чисто російського "Тигра".

Довідка Авто24

Бронеавтомобіль "Рись", він же IVECO LMV, має повну масу 6,5 т. Довжина машини – 5504 мм, ширина 2050 мм, висота – 1950 мм. Дорожній просвіт – 473 мм. Екіпаж – 1+4 особи. У рух автомобілі наводить турбодизельний двигун IVECO F1D потужністю 185 к.с., що працює в парі з автоматичною 6-ступеневою АКП. Максимальна швидкість становить 130 км/год.