В течении несколько последних дней украинские военные вывели из строя два таких броневика.

Бронеавтомобиль "Рысь" считается одним из самых защищенных в своем классе. Они ведь построены на базе итальянских внедорожников IVECO LMV (Light Multirole Vehicle), а дополнительную защиту делали в России, сообщает “Автоцентр”.

Однако эта защита не помогла – бронеавтомобили “Рысь” от попаданий украинских военных горят, а броня отваливается.

Среди доработок, не выдержавших боевых условий – противоминная защита днища, сделанная из сэндвич-панелей, способных выдержать подрыв в эквиваленте 6 кг тротила. Усиленный броней корпус имеет баллистическую защиту STANAG 4569 Level 3 от пуль калибром 7,62 мм. Возможна также установка комплекта модульной композитной брони (с использованием керамики) немецкого производства – от крупнокалиберных пуль 12,7 мм.

Кстати украинские предприятия готовы ремонтировать поврежденную технику для нужд ВСУ

В 2010 году Минобороны РФ решило закупить 1775 таких машин за 30 миллиардов рублей. Для этого даже наладили крупноузловую сборку в Воронеже. Однако реально таких машин произвели всего 358 единиц. Автомобиль оказался слишком дорогим – около 500 тыс. долларов за штуку, что почти втрое превышало стоимость чисто российского Тигра.

Справка Авто24