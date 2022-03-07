В течении несколько последних дней украинские военные вывели из строя два таких броневика.
Бронеавтомобиль "Рысь" считается одним из самых защищенных в своем классе. Они ведь построены на базе итальянских внедорожников IVECO LMV (Light Multirole Vehicle), а дополнительную защиту делали в России, сообщает “Автоцентр”.
Однако эта защита не помогла – бронеавтомобили “Рысь” от попаданий украинских военных горят, а броня отваливается.
Среди доработок, не выдержавших боевых условий – противоминная защита днища, сделанная из сэндвич-панелей, способных выдержать подрыв в эквиваленте 6 кг тротила. Усиленный броней корпус имеет баллистическую защиту STANAG 4569 Level 3 от пуль калибром 7,62 мм. Возможна также установка комплекта модульной композитной брони (с использованием керамики) немецкого производства – от крупнокалиберных пуль 12,7 мм.
Кстати украинские предприятия готовы ремонтировать поврежденную технику для нужд ВСУ
В 2010 году Минобороны РФ решило закупить 1775 таких машин за 30 миллиардов рублей. Для этого даже наладили крупноузловую сборку в Воронеже. Однако реально таких машин произвели всего 358 единиц. Автомобиль оказался слишком дорогим – около 500 тыс. долларов за штуку, что почти втрое превышало стоимость чисто российского Тигра.
Справка Авто24
Бронеавтомобиль "Рысь", он же IVECO LMV, имеет полную массу 6,5 т. Длина машины – 5504 мм, ширина 2050 мм, высота – 1950 мм. Дорожный просвет – 473 мм. Экипаж – 1+4 человека. В движение автомобили приводит турбодизельный двигатель IVECO F1D мощностью 185 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой АКП. Максимальная скорость составляет 130 км/ч.