Пока они делают заградительные элементы для теробороны.

Украинская компания Polycar, известная изготовлением разнообразных кузовных надстроек для коммерческих автомобилей, решила помочь украинским военным в борьбе с российскими агрессорами, сообщает "Укравтопром".

Как сообщили на предприятии, их специалисты готовы отремонтировать и восстановить разную колесную военную технику, поврежденную в ходе боев или просто в нерабочем состоянии.

Для этого есть все необходимые производственные мощности в центре страны, а также опытный коллектив, готовый оперативно взяться за дело.

Также интересно украинский производитель начал делать противотанковые "ежи"

Кроме того, луцкий производитель автобусов "Бас Мотор" тоже готов приобщиться к выполнению государственного заказа по обеспечению критических нужд государства.

В частности, в Луцке на заводе намерены перепрофилироваться, вернуть на площадки всех своих работников и запустить новые программы в рамках заявленных правительством инициатив.

В то же время в "Бас Мотор" отметили, что уже сегодня с ограниченным количеством рабочих начали изготавливать противотанковые "ежи", колючки для прокола шин, заградительные цепи и передавать местным общинам за счет предприятия.