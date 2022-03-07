Компания бесплатно передает их на передовую.

Волочисская компания TAD (Хмельницкая обл.), которая производит прицепы для перевозки негабаритных грузов, немного сменила специализацию. Отныне один из крупнейших производителей тралов переориентировался на выпуск совсем другой продукции.

Сейчас TAD перешел на производство противотанковых преград. Компания бесплатно и самостоятельно выпускает ежи, а затем развозит их в опасных направлениях.

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Ежи изготовляют на многих украинских предприятиях и даже в учебных заведениях, ведь технологически для этого металлические рейки надо порезать и правильно сварить.

Справка Авто24

Противотанковый (чешский) еж – объемный шестиконечный металлический крест, простейшее заграждение для танков и другой техники. Конструкция, изготовленная из кусков стального проката, выдерживает вес танка до 60 тонн. Если танк попытается наехать на правильно сделанный еж, тот перекатится под днище, и танк окажется поднятым. Гусеницы теряют сцепление с землей, танк начинает буксовать и часто оказывается неспособным съехать с ежа; выступающая балка может даже пробить днище.