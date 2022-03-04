Украинский дистрибьютор автомобилей Peugeot, Citroen и Opel объявил о бесплатном сервисном обслуживании этих автомобилей, принадлежащих коммунальным и государственным предприятиям.

С 1 марта этого года и дальше мы внедряем Программу технической поддержки автомобилей брендов Peugeot, Citroen и Opel, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО "Пежо Ситроен Украина".

Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:

Служба национальной полиции,

Скорая медицинская помощь,

Аварийные службы;

коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.п.).

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Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

Главная цель – оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

По ссылке вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже готовы вас принять и обслужить. Также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере, который работает.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность спасателей – наш приоритет!

Слава Украине! Героям слава!

Берегите себя и своих родных!