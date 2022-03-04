Этим занимаются как обычные украинцы, так и специализированные машиностроительные заводы.

"В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников 4 марта.

Вся эта техника кропотливо обследуется на предмет дальнейшего использования. Важно, что бегущие и покидающие технику оккупанты могут ее минировать. Поэтому осматривать боевые машины должны только специалисты.

Кстати, как выглядит вражеская военная техника

Если техника на ходу, то в ней закрашивают символы армии оккупантов и наносят собственные. В этом случае она разворачивается и используется для боев с россиянами. Если техника повреждена, грузят на платформы и доставляют на ремонтные мощности. В частности, ремонтом занимаются на предприятиях "Укроборонпрома". После восстановления боевые машины перекрашивают и отправляют в бой.