Цим займаються як звичайні українці, так і спеціалізовані машинобудівні заводи.

"До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК", – сказав міністр оборони Україні Олексій Резніков 4 березня.

Уся ця техніка ретельно обстежується на предмет подальшого використання. Важливо, що окупанти, які тікають та залишають техніку, можуть її замінувати. Тому оглядати бойові машини мають лише фахівці.

До речі як виглядає ворожа воєнна техніка

Якщо техніка на ходу, в ній зафарбовують символи армії окупантів та наносять власні. В цьому випадку вона розвертається та використовується для боїв з росіянами. Якщо техніка пошкоджена, її вантажать на платформи та доставляють на ремонтні потужності. Зокрема, ремонтом займаються на підприємствах "Укроборонпрому". Після відновлення бойові машини також перефарбовують та відправляють в бій.