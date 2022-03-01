Ворожа техніка з РФ зазвичай має маркування, нанесене сірим або білим кольором. За ним можна відрізнити, до якого роду військ або підрозділу належить техніка.

У Міністерстві оборони опублікували таблицю, за якою можна вирізняти техніку противника. Також українців просять повідомляти спецпризначенням інформацію, яка допомогає знищувати окупантів і повідомляти про переміщення техніки.

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Для розпізнавання техніки та допомоги українським військовим потрібні наступні кроки:

зверніть увагу на розпізнавальні знаки (як на малюнку нижче);

зафіксуйте час та місце переміщення;

за можливості, сфотографуйте те, що побачили;

напишіть боту спец призначенців: https://www.findokupant.com

збережіть сайт і не збудьте розповісти про нього сусіду.

Також інформацію про переміщення ворожої техніки можна передавати добровольцям з територіальної оборони, поліції чи військовим.

За інформацією ЗСУ станом на ранок 01.03 сумарні орієнтовні втрати противника: вбито ‒ 5710 осіб, полонених — 200 осіб, літаків – 29 од, гелікоптерів – 29 од, танків ‒ 198, ББМ ‒ 846, артилерійських систем – 77, засоби ППО – 7, РСЗВ – 24, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3, катери – 2 одиниці, автомобільної техніки – 305.