Військові вантажівки, броньовики та танки створені таким чином, щоб їх було важко знешкодити. Але це можливо, якщо знати їх вразливі місця.

Найбільшої шкоди автотехніці можна завдати, якщо пошкодити шини. В деяких бойових машинах шини посилені, але на більшості вантажівок – звичайні. Їх можна проколоти ножем лише наблизившись до машини, а це небезпечно. Автомобілі на ходу можна зупинити спеціальними "їжаками" (зварені або закріплені в дошці цвяхи) чи дротом з гострими кінцями.

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Пошкоджені шини не виведуть транспорт з ладу повністю, але затримають їх. Тим часом можна підготуватись краще чи повідомити українські збройні сили чи тероборону зі зброєю.

Окрім шин, в бойових машин можна пошкоджувати люки, вікна, решітки, бензобак, башти. Це теж надовго виведе їх з ладу. В якості зброї можна використовувати як "коктейлі молотова", так і фарбу (в балончиках чи пейнтбольній зброї), вогнепальну зброю.

Як не дивно, але пошкодити або дезорієнтувати можна навіть танк. Цільтеся вогнепальною зброєю в перископ, а найважливіше – в приціл на верхівці башти.

Знімайте вуличні знаки. Не дайте ворогу зорієнтуватися, де вони. Перемістіть знаки на інші вулиці. Танки важкі, відповідно намагайтеся направити їх у вулиці, які не зможуть їх витримати. Танки не можуть рухатися, якщо проваляться в каналізацію.Виводьте з ладу гусеничний рушій, якщо у вас є вибухові речовини. Гусеничний рушій також легко заплутується в колючому дроті/спіралі Бруно. Вистеліть вулиці усім, що може затягнутися всередину і заплутатися.

Двигун мусить дихати, тому кидайте коктейлі молотова у все, що виглядає як повітрозабірник. Він має гумові ремені, шланги й труби для пального.

Танки - це логістичне жахіття. Їм необхідний кілометровий постачальний ланцюг із запчастинами та пальним. Вони зазвичай можуть проїхати близько 300 кілометрів доброю дорогою на одному заправленому баці. Зупиніть постачальний ланцюг - і танк це просто гора непотрібного заліза

Видимість з бронетехніки не найкраща. Якщо ви розмалюєте тарілки для їжі, щоб вони виглядали як міни, і поставите їх вверх дном на вулиці, екіпаж танку не зможе відрізнити їх від справжніх.

Також можна кидати бомби з фарбою, щоб залишити ворога без засобів видимості. Водяні бомби з фарбою можуть замалювати перископи. Коли ви в танку, ви в металевій коробці та не можете бачити поза нею. У минулому успішно використовували покривала.

Також цільтеся коктейлями молотова у люк водія, він буде під кільцем башти. Навідникові та водію доведеться евакуюватися. Також шукайте додаткові баки з паливом/автоцистерни.

Куди цілитися в Т-72, щоб вбити або вивести з боєздатності: