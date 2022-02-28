Военные грузовики, броневики и танки созданы таким образом, чтобы их было тяжело обезвредить. Но это возможно, если знать их уязвимые места.

Наибольший ущерб автотехнике можно причинить, если повредить шины. В некоторых боевых машинах шины усилены, но на большинстве грузовиков – обычные. Их можно пробить ножом лишь приблизившись к машине, а это опасно. Автомобили на ходу можно остановить специальными "ежами" (сваренные или закрепленные в доске гвозди) или проволокой с острыми концами.

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Поврежденные шины не выведут из строя полностью, но задержат их. Тем временем можно подготовиться лучше или уведомить украинские вооруженные силы или терроборону с оружием.

Кроме шин, в боевых машинах можно повреждать люки, окна, решетки, бензобак, башни. Это тоже надолго выведет их из строя. В качестве оружия можно использовать как "коктейли молотовая", так и краску (в баллончиках или пейнтбольном оружии), огнестрельное оружие.

Как ни странно, но повредить или дезориентировать можно даже танк. Цельтесь огнестрельным оружием в перископ, а самое важное – в прицел на верхушке башни.

Снимайте уличные знаки. Не дайте врагу сориентироваться, где они. Переместите знаки на другие улицы. Танки тяжелые, соответственно пытайтесь направить их на улицы, которые не смогут их выдержать. Танки не могут двигаться, если провалятся в канализацию. Выводите из строя гусеничный двигатель, если у вас есть взрывчатые вещества. Гусеничный двигатель также легко запутывается в колючей проволоке/спирали Бруно. Выстелите улицы всем, что может затянуться внутрь и запутаться.

Двигатель должен дышать, поэтому бросайте коктейли молотова во все, что выглядит как воздухозаборник. Он имеет резиновые ремни, шланги и трубы для горючего.

Танки – это логистический ужас. Им необходима километровая снабженная цепь с запчастями и горючим. Они обычно могут проехать около 300 километров по дороге на одном заправленном баке. Остановите поставочную цепь – и танк это просто гора ненужного железа

Видимость из бронетехники не самая лучшая. Если вы разукрасите тарелки для еды, чтобы они выглядели как мины, и поставите их вверх дном на улице, экипаж танка не сможет отличить их от настоящих.

Можно бросать бомбы с краской, чтобы оставить врага без средств видимости. Водяные бомбы с краской могут зарашиватьперископы. Когда вы в танке, вы в металлической коробке и не можете видеть вне ее. В прошлом успешно использовали покрывала.

Также цельтесь коктейлями молотового в люк водителя, он будет под кольцом башни. Наводчику и водителю придется эвакуироваться. Также ищите дополнительные баки с топливом/автоцистерной.

Куда целиться в Т-72, чтобы убить или вывести из боеспособности: