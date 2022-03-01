Вражеская техника из РФ обычно имеет маркировку, нанесенную серым или белым цветом. По ней можно отличить, к какому роду войск или подразделений принадлежит техника.

В Министерстве обороны была опубликована таблица, по которой можно выделить технику противника. Также украинцев просят сообщать спецназначениям информацию, которая помогает уничтожать оккупантов и сообщать о перемещении техники.

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Для распознавания техники и помощи украинским военным нужны следующие шаги:

обратите внимание на опознавательные знаки (как на рисунке ниже);

зафиксируйте время и место перемещения;

по возможности сфотографируйте то, что увидели;

напишите боту спецназначенцев: https://www.findokupant.com

сохраните сайт и не пробудьте рассказать о нем соседу.

Также информацию о перемещении вражеской техники можно передавать добровольцам в территориальной обороне, полиции или военным.

По информации ВСУ, по состоянию на утро 01.03 суммарные ориентировочные потери противника: убиты – 5710 человек, пленных – 200 человек, самолетов – 29 ед, вертолетов – 29 ед, танков – 198, ББМ – 77, 7, 7 РСЗО – 24, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3, катера – 2 единицы, автомобильной техники – 305.