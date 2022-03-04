Український дистриб'ютор автомобілів Peugeot, Citroen та Opel оголосила про безкоштовне сервісне обслуговування цих автомобілів, які належать комунальним та державним підприємствам.

З 1 березня цього року і надалі ми впроваджуємо Програму технічної підтримки автомобілів брендів Peugeot, Citroen та Opel, що належать державним та комунальним установам нашої країни. Усі ремонтні роботи будуть проводитися за рахунок ТОВ “Пежо Сітроен Україна”.

Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності:

Служба національної поліції,

Швидка медична допомога,

Аварійні служби;

комунальні підприємства, що забезпечують безперебійне функціювання інфраструктури тощо).

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Програма технічної підтримки автомобілів передбачає усі види ремонтних робіт, які необхідні для забезпечення належного функціонування транспортного засобу.

Головна мета – оперативно привести до функціонального стану якомога більшу кількість автомобілів, які саме зараз виїжджають на дороги, щоб вони повернулися до виконання своєї роботи. Тому пріоритет в ремонті та обслуговуванні буде надаватися автомобілям, ремонт яких безпосередньо впливає на безпеку під час експлуатації.

За посиланням ви знайдете актуальний список дилерських центрів, які уже зараз готові вас прийняти та обслужити. Також, дізнайтесь за телефоном гарячої лінії 0-800-500-104 про найближчого дилера, який працює.

Прохання – поширте дану інформацію серед працівників державних та комунальних структур, адже мобільність наших рятівників – наш пріоритет!

Слава Україні! Героям слава!

Бережіть себе та своїх рідних!