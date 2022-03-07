Компанія безкоштовно передає їх на передову.

Волочиська компанія TAD (Хмельницька обл.), яка виробляє причепи для перевезення негабаритних вантажів, дещо змінила спеціалізацію. Відтепер один з найбільших виробників тралів переорієнтувався на випуск зовсім іншої продукції.

Зараз TAD перейшов на виробництво протитанкових перешкод. Компанія безкоштовно і самостійно випускає їжаки, а потім розвозить їх у небезпечних напрямках.

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Їжаки виготовляють на багатьох українських підприємствах і навіть в учбових закладах, адже технологічно для цього металеві рейки треба порізати та правильно зварити.

Довідка Авто24

Протитанковий (чеський) їжак – об'ємний шестикінцевий металевий хрест, найпростіше загородження для танків та іншої техніки. Конструкція, виготовлена зі шматків сталевого прокату, витримує вагу танка до 60 тонн. Якщо танк спробує наїхати на правильно зроблений їжак, той перекотиться під днище, і танк виявляється піднятим. Гусениці втрачають зчеплення з землею, танк починає буксувати та часто виявляється нездатним з'їхати з їжака; виступаюча балка може навіть пробити днище.