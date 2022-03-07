Поки що вони роблять загороджувальні елементи для тероборони

Українська компанія Polycar, яка відома виготовленням різноманітних кузовних надбудов для комерційних автомобілів, вирішила допомогти українським військовим у боротьбі з російськими агресорами, повідомляє "Укравтопром".

Як повідомили на підприємстві, їхні спеціалісти готові відремонтувати та відновити різну колісну військову техніку, пошкоджену в ході боїв або просто неробочому стані.

Для цього є всі необхідні виробничі потужності в центрі країни, а також досвідчений колектив, який готовий оперативно взятися за справу.

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Окрім того, луцький виробник автобусів "Бас Мотор" теж готовий долучитися до виконання державного замовлення щодо забезпечення критичних потреб держави.

Зокрема, в Луцьку на заводі мають намір перепрофілюватися, повернути на майданчики усіх своїх працівників та запустити нові програми виробництва в рамках заявлених урядом ініціатив.

Водночас в "Бас Мотор" зазначили, що уже на сьогодні із обмеженою кількістю робітників, розпочали виготовляти протитанкові "їжаки", колючки для проколу шин, загороджувальні ланцюги та передавати місцевим громадам за рахунок підприємства.