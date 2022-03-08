Вторжение России в Украину в текущем году может сократить производство на миллионы автомобилей. Впрочем, российский авторынок составляет всего 2% от мирового, потому потери для автопроизводителей не будут катастрофическими.

По мнению экспертов, опрошенных изданием cnbc.com вторжение России в Украину может сократить мировое производство новых легковых и грузовых автомобилей на миллионы единиц в этом году.

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Ожидается, что местное российское производство ощутит максимальное влияние в ближайшей перспективе, поскольку компании прекращают свою деятельность, но эксперты говорят, что чем дольше идет война, тем выше риск для автомобильной промышленности.

"Это будет очень зависеть от того, как долго это продлится", – сказал Джефф Шустер, президент глобального прогнозирования в LMC Automotive. "Большую роль в этом играют санкции и влияние на торговлю".

Вторжение уже создает значительные проблемы с поставкой таких деталей, как жгуты проводов и системы электропроводки автомобиля. Также ожидается, что война приведет к дальнейшей эскалации существующих ограничений в поставках таких деталей, как каталитические нейтрализаторы и чипы. Кризис может ухудшить растущую инфляцию и повысить и без того рекордно высокие цены на автомобили.

"Это имеет глобальные последствия с точки зрения усиления инфляционного давления, ценового давления и, наконец, нанесение еще одного удара потребителю", – сказал Шустер.

Для потребителей в США наиболее непосредственным влиянием является повышение цены на топливо. По данным AAA, средний национальный показатель за галлон бензина в воскресенье достиг 4,009 долларов США, что является самым высоким показателем с июля 2008 года.

Производство транспортных средств

Предварительные прогнозы по сокращению выпуска транспортных средств в результате конфликта сильно отличаются с учетом возможного развития ситуации.

Шустер сказал, что влияние может составить миллионы единиц производства в 2022 году. Его компания уже скорректировала свой прогноз в сторону сокращения 700 000 единиц европейского производства.

Европейский автомобильный рынок ощутит последствия гораздо быстрее американского и других рынков. Европейские автопроизводители, такие как Audi и Mercedes-Benz, сообщили, что планируют сократить производство на заводах из-за перебоев с Украиной деталей, в частности, жгутов.

"На наш взгляд, жгуты являются самым критическим узким местом в ближайшей перспективе, которое уже влечет за собой значительные перерывы в производстве среди всех немецких OEM-производителей", – сказал аналитик UBS Патрик Хуммель. "Мы считаем, что в ближайшие несколько недель возможны значительные простои, но они ограничиваются европейским производством, поскольку жгуты, как правило, поставляются из регионов".

Ранний "пессимистический прогноз" исследовательской фирмы IHS Markit предполагает, что глобальное влияние в этом году будет примерно на 3,5 миллиона меньше автомобилей в связи с ограничениями полупроводниковых чипов. Россия и Украина являются важными источниками неонового газа и палладия, которые используются для производства полупроводниковых микросхем.

Однако Тим Уркхарт, главный европейский автомобильный аналитик IHS, отметил, что ситуация остается изменчивой. В декабре IHS прогнозировал глобальные продажи 82,4 миллионов автомобилей в 2022 году, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.

Долгосрочное влияние

Поскольку санкции растут, а компании отзывают или приостанавливают деятельность в России, автомобильная деятельность страны сталкивается с долгосрочным риском. По словам экспертов, автопроизводителям и другим отраслям придется взвесить потенциальную негативную реакцию возобновления деятельности с потенциальными прибылями.

"Ключ для компаний – предоставить конкретное обоснование того, почему они возвращаются", – сказал Мэтт Горман, советник по корпоративным коммуникациям и республиканский стратег. "Они не могут проскочить назад, если мы все еще на том же месте и если россияне все еще обстреливают украинских гражданских через месяц или через два месяца".

Для автопроизводителей выбор может быть более легким, чем для других. Только несколько автопроизводителей имеют важные контракты в России. Французская Renault Group, владеющая контрольным пакетом акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ, занимает 39,5% производства автомобилей в стране, за ней следует южнокорейская Hyundai Group с 27,2%.

По данным исследовательской фирмы IHS Markit, Volkswagen владеет 12,2% производства автомобилей в России. Японская Toyota Motor занимает 5,5%. Остальные автопроизводители следуют за низкими однозначными цифрами.

"Я не думаю, что любой умный бизнесмен, любой генеральный директор... не собирался бы вернуться в ближайшее время", – сказал Уркхарт из IHS. "Я просто считаю, что возвращение назад – очень низкий приоритет".

Генеральный директор Auto Forecast Solutions Джо МакКейб соглашается, особенно учитывая сравнительно низкие заработки и операции многих автопроизводителей в стране.

"Для того чтобы западная компания реинвестировала в Россию после этого, я думаю, что как только они сделают выход, это будет первым из многих шагов для долгосрочной стратегии выхода из России", – сказал он.

Российский рынок транспортных средств за последние три года достигал объема от 1,6 до 1,75 миллиона единиц в год. Это составляет одну десятую объема рынка США в прошлом году и составляет около 2% мировых продаж автомобилей в 2021 году.