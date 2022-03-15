Білорусько-китайське підприємство БелДжі зупиняє виробництво через порушення логістики.

Білорусько-китайське спільне підприємство БелДжі зі складання легкових автомобілів зупиняє виробництво до квітня. Про це повідомляє пресцентр заводу.

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Там повідомили, що з 16 березня по 1 квітня частина співробітників підприємства буде відправлена у відпустку “у зв'язку з порушеннями логістичних зв'язків та перебоями у постачанні матеріалів та комплектуючих з КНР”.

Уточнюється, що ті, хто заробих відпустку на цей час, отримають виплати, з іншими питання “вирішуватимуться індивідуально”.

На підприємстві запевняють, що тимчасова пауза не позначиться на продажу та обслуговуванні автомобілів Geely у Білорусі.