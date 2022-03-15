Белорусско-китайское предприятие БелДжи останавливает производство из-за нарушений логистики.

Белорусско-китайское совместное предприятие БелДжи по сборке легковых автомобилей останавливает производство до апреля. Об этом сообщает пресс-центр завода.

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Там сообщили, что с 16 марта по 1 апреля часть сотрудников предприятия будет отправлена ​​в отпуск "в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР".

Уточняется, что те, кто заработал отпуск на это время, получат выплаты, с остальными вопросы будут решаться индивидуально.

На предприятии уверяют, что временная пауза не отразится на продаже и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси.